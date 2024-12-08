Design Miami／FENDI攜手英倫設計師 家具有機工業風

FENDI邀請倫敦設計師Lewis Kemmenoe為2024年Design Miami/邁阿密設計展創作全新作品。來自羅馬的時尚精品品牌 FENDI自 2008 年起與在邁阿密、米蘭及巴塞爾舉行的Design Miami/ 邁阿密設計展合作，並於2008年推出的第一個家具系列。

FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列Galleria櫃、有機外形燈具、FENDI Peekaboo Soft包。圖／FENDI提供

Lewis Kemmenoe出身英國肯特郡的Gravesend，是一位家具設計師兼創作者，創作受建築、時尚和設計的影響，巧妙運用有機素材，往往是實用但又有著微妙顛覆性的物品。

在參觀羅馬的博物館、植物園、位於Palazzo della Civiltà Italiana的FENDI總部，以及位於托斯卡尼鄉村中心的 FENDI Factory後，Lewis Kemmenoe推出了他的ænigma系列，在拉丁文中意指謎語或謎題，也與英文裡的「enigma」一字有關。

FENDI邀請倫敦設計師Lewis Kemmenoe為2024年Design Miami/ 邁阿密設計展創作ænigma家具系列。圖／FENDI提供

ænigma家具系列包括兩張椅子、一個櫃子、兩塊牆面飾板、三盞燈、一張茶几和經典的中型Peekaboo Soft包款，巧妙運用指接榫技術製作家具結構，包括一整個FENDI FF圖案；他也運用木材拼接出FENDI工作室的夾克圖案、用黃銅和鋁鑄造出羅馬隨處常見的松樹樹皮。木材和石材這一類有機材料與金屬等加工材料結合，形成對比的趣味。

FENDI X Lewis Kemmenoe的ænigma家具系列FENDI拼接俱樂部椅。圖／FENDI提供

兩張FENDI俱樂部椅採用不同材質，金色款以黃銅為主，銀色款則以鋁材為主，均以FENDI典藏檔案裡的行李箱為藍本，運用拼接工藝製作FENDI工作室的外套圖案，拼接的內部是FF LOGO圖案。Galleria櫃與茶几以沙比利實木製成，運用指接榫技術固定，並製作出一整個環環相扣的黃銅和鋁質 FF LOGO，櫃子表面鑲嵌雪花石膏碎片，向羅馬雕塑的重要材料致敬。一組黃銅和鋁製有機形式燈具，透過樹瘤照明。