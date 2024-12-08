Design Miami／FENDI攜手英倫設計師 家具有機工業風
FENDI邀請倫敦設計師Lewis Kemmenoe為2024年Design Miami/邁阿密設計展創作全新作品。來自羅馬的時尚精品品牌 FENDI自 2008 年起與在邁阿密、米蘭及巴塞爾舉行的Design Miami/ 邁阿密設計展合作，並於2008年推出的第一個家具系列。
Lewis Kemmenoe出身英國肯特郡的Gravesend，是一位家具設計師兼創作者，創作受建築、時尚和設計的影響，巧妙運用有機素材，往往是實用但又有著微妙顛覆性的物品。
在參觀羅馬的博物館、植物園、位於Palazzo della Civiltà Italiana的FENDI總部，以及位於托斯卡尼鄉村中心的 FENDI Factory後，Lewis Kemmenoe推出了他的ænigma系列，在拉丁文中意指謎語或謎題，也與英文裡的「enigma」一字有關。
ænigma家具系列包括兩張椅子、一個櫃子、兩塊牆面飾板、三盞燈、一張茶几和經典的中型Peekaboo Soft包款，巧妙運用指接榫技術製作家具結構，包括一整個FENDI FF圖案；他也運用木材拼接出FENDI工作室的夾克圖案、用黃銅和鋁鑄造出羅馬隨處常見的松樹樹皮。木材和石材這一類有機材料與金屬等加工材料結合，形成對比的趣味。
兩張FENDI俱樂部椅採用不同材質，金色款以黃銅為主，銀色款則以鋁材為主，均以FENDI典藏檔案裡的行李箱為藍本，運用拼接工藝製作FENDI工作室的外套圖案，拼接的內部是FF LOGO圖案。Galleria櫃與茶几以沙比利實木製成，運用指接榫技術固定，並製作出一整個環環相扣的黃銅和鋁質 FF LOGO，櫃子表面鑲嵌雪花石膏碎片，向羅馬雕塑的重要材料致敬。一組黃銅和鋁製有機形式燈具，透過樹瘤照明。
Peekaboo Soft中號包款，則先由FENDI工匠把FENDI皮革裁剪成外套圖案，再貼在一起拼接而成。他更巧妙運用ænigma家具系列中使用的木材製作出包身內部原本的鋁條，而銀色和黃銅色的螺絲則反映了家具中兩種主要使用的金屬，打開時裡面可見隱藏的木質紋理。
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