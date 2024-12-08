一顆聖誕麵包2500元！ 義大利「潘納朵尼之王」200份限量登台

聖誕節的腳步越來越近，也邁入義大利水國麵包「潘納朵尼」的季節。食材原料進口商「巧舜企業」今年集結世界潘納朵尼麵包大賽冠軍Aniello di Caprio、世界麵包大賽冠軍吳寶春、世界麵包大賽冠軍王鵬傑等3大冠軍，還有多間烘焙名店、星級飯店，攜手推出「聖誕潘納朵尼季」，提供共計13款潘納朵尼供民眾挑選，並有不同優惠方案，讓民眾在台灣也可以感受義大利的聖誕文化。

吳寶春麥方店推出聖誕巧克力潘納朵尼、潘威蛋糕、聖誕巧克力米蘭等應景麵包。圖／巧舜企業提供

在義大利傳統中，「潘納朵尼」為聖誕必吃的經典麵包，近年台灣也有許多烘焙業者針對聖誕節，應景推出傳統或創新的潘納朵尼產品。本次巧舜企業以獨家代理的義大利精品奶油「柏札萊84%無鹽發酵奶油」為主角，串連義大利、台灣烘焙名店，共同打造「聖誕潘納朵尼季」活動。其中義大利代表Aniello di Caprio為 2023年世界潘納朵尼麵包大賽冠軍。針對此次活動，Aniello di Caprio特別於義大利打造奪冠之作「傳統經典潘納朵尼」直送來台，標榜使用傳承80年以上的水式酵母，搭配自製蘭姆酒漬葡萄乾、義大利柑橘皮丁、阿瑪菲檸檬等糖漬果乾，耗時3日製作，堪稱「潘娜朵妮之王」，全台限量200顆，每顆1公斤，售價2,500元。

莎士比亞烘焙坊推出「義大利水果麵包」，每顆370～700g，售價380～980元。圖／巧舜企業提供

過去曾前往義大利參與世界潘納朵尼麵包大賽的世界麵包冠軍吳寶春，同樣使用柏扎萊無鹽發酵奶油84%，打造「聖誕巧克力潘納朵尼」，搭配法國精品Weiss 55%水滴黑巧克力，賦予深邃成熟的苦甜韻味，每顆500g，售價799元。世界麵包冠軍王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」，則推出「經典原味潘納朵尼」，以傳統配方為基礎，並添加義大利糖漬橘皮丁與檸檬皮丁、葡萄乾、馬達加斯加香草莢等配料，風味香甜，共有3種尺寸，每個380～980元。

台北喜來登酒店、台北寒舍艾美酒店、台北寒居酒店，共同限量推出「星雪果香潘納朵尼」。圖／巧舜企業提供

除此之外，南投名店「Feeling18」、名廚簡天才創立的「LA ONE烘焙坊」、因千層蛋塔爆紅的「「Libreadry 巢屋麵包店」、桃園的「M PAIN」、台中排隊名店「麵包林里」，以及「台北寒舍艾美酒店」、「台北喜來登酒店」與「台北寒居酒店」，還有「台南遠東香格里拉」等星級酒店，也都以柏札萊84%無鹽發酵奶油為主題素材，融合各自的技法與創意，打造別具特色的潘納朵尼，現均開放販售當中。

Feeling18推出「義大利水果麵包」，360g售價420元；750g售價1,500元。圖／巧舜企業提供