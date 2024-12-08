超市、量販年度熱銷泡麵排行大公開！全聯這款異國泡麵只要6元 家樂福限時滿額8.8折

不只是颱風天就想吃泡麵，天氣一冷也會想來碗泡麵解解饞，量販、超市不約而同推出麵食優惠，年末囤貨就趁這一波！

全聯「麵食大賞」即日起至12月19日全店泡麵商品單筆每滿299元現折30元（單筆可累折，含點心麵/速食麵/速食米粉/速食冬粉/速食粥，不含快煮麵）。根據全聯年度銷售數據統計，今年截至11月底泡麵銷量前5名依序為統一肉燥風味-包麵、統一來一客杯麵－鮮蝦魚板風味、農心辛拉麵、營多拌炒麵和MAMA蝦味麵。消費者對於進口泡麵的喜愛逐年增加，熱銷「5大天王」中，異國風泡麵即佔據3個名次。

即日起至12月19日「營多拌炒麵」更推出單包12元，多種口味任選3包32元，平均每包只要10.7元的銅板價優惠；而被列為造訪泰國必買伴手禮之一的「MAMA蝦味麵」，單包優惠價也只要6元。另外，近年相當受到民眾喜愛的韓國泡麵，全聯也推出由大勢男星邊佑錫代言的「PALDO八道乾拌麵II海鮮醬燒口味」微辣海鮮醬油口味，首創冷熱皆宜的食用方式，怎麼吃都好吃，期間限定優惠每袋4入特價179元。

家樂福也公告年度泡麵熱銷榜，經典台式風味百吃不膩，統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板銷量遙遙領先，進口泡麵則是由農心辛拉麵一枝獨秀，其他包括滿漢大餐蔥燒牛肉、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵也都是持續熱賣的美味選擇。特別的是，11月在家樂福新上架開賣的「來一客辛辣香菇杯麵」，不僅創下開賣首週銷售一空，更以黑馬之姿在11月就突破長年熱銷的來一客鮮蝦魚板的單月銷售業績，甚至達到業績倍數表現ㄝ預計2025年將會闖入年度熱銷前5大排行榜。而觀察進口泡麵排行榜，熱銷前10名韓國泡麵就佔了8名，另外營多珍饌系列蒜香極品炒麵則是異軍突起，不管哪一國，辛辣口味都是消費者最愛。