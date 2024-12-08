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車銀優、朝比奈彩演繹節慶送禮 就想戴同款CHAUMET

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。圖／Chaumet提供
車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。圖／Chaumet提供

歳末各種慶祝活動和親友歡聚時刻即將到來之際，法國珠寶品牌Chaumet邀請品牌大使韓星車銀優、日本女星朝比奈彩演繹奇蹟禮物盒，探索每一個藍色禮物盒中珍貴的無限可能，鑲滿寶石與鑽石的珍貴Bee My Love、Josephine和Liens系列珠寶禮物，是讓人既期待又雀躍的多重驚喜。

兩位日韓明星在形象種廣告中配戴的Bee My Love系列珠寶作品，純淨優雅的的六邊形圖騰以拋光的鏡面白金和鑽石反射出周遭的光線，是精湛工藝的典範。手鐲與戒指將鑽石完美嵌入鏡面拋光黃金蜂巢圖案中，創造出迷人的疊戴效果，戒指的設計更啟發了系列吊墜。而裝飾蜜蜂圖騰的戒指，不僅重新詮釋了「Toi et Moi」主題，更鑲嵌了品牌開發出的專屬Taille Impératrice皇后式切割工藝鑽石，並在吊墜上以立體感和精緻的金雕呈現出栩栩如生的姿態。

而以如水滴般的梨形切割為靈感的Joséphine系列，可以為整體穿搭風格增添優雅柔美的氣息。系列亦重新詮釋了品牌的標誌元素，使用黃金和鑽石編織成蕾絲圖案編織而成的手鐲與吊墜，重新演繹白鷺的V形和構成錯視效果的梨形圖案；Joséphine Aigrette珠寶腕表別具辨識度的造型表殼搭配精鋼表鍊，能為日常生活注入一抹非凡華麗。

用以表達愛和真摯之情意的Liens系列選擇豐富，無論是鑲嵌鑽石或藍寶石的白K金版，或鑲嵌鑽石的黃金版的Jeux de Liens吊墜，疊戴時能為節慶派對增添華貴氣質。交叉圖案的Jeux de Liens Harmony吊墜，以拉絲和雕刻黃金工藝為頸部增添太陽般的璀璨光芒，密鑲鑽石的款式更顯耀眼奪目。

Bee My Love 18K玫瑰金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love 18K玫瑰金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬3,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine系列戒指適合疊戴。圖／Chaumet提供
Joséphine系列戒指適合疊戴。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette 18K玫瑰金手環，鑲嵌明亮式切割鑽石，186萬2,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette 18K玫瑰金手環，鑲嵌明亮式切割鑽石，186萬2,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love 18K白金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，16萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love 18K白金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，16萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love 18K黃金戒指，鑲嵌2顆皇后式切割鑽石和明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Bee My Love 18K黃金戒指，鑲嵌2顆皇后式切割鑽石和明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。圖／Chaumet提供
車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。圖／Chaumet提供
Chaumet針對年末佳節推出Boxes of Wonders珍奇禮物盒形象廣告。圖／Chaumet提供
Chaumet針對年末佳節推出Boxes of Wonders珍奇禮物盒形象廣告。圖／Chaumet提供
日本女星朝比奈彩演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。圖／Chaumet提供
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Jeux de Liens 18K白金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石和方形切割藍寶石，24萬7,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K白金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石和方形切割藍寶石，24萬7,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens系列18K玫瑰金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石，13萬2,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens系列18K玫瑰金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石，13萬2,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette精鋼腕表，表圈鑲嵌明亮式切割鑽石，24萬1,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette精鋼腕表，表圈鑲嵌明亮式切割鑽石，24萬1,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette 18K白金戒指，鋪鑲明亮式切割鑽石，鑲嵌一顆0.60克拉的梨形海藍寶石，26萬5,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette 18K白金戒指，鋪鑲明亮式切割鑽石，鑲嵌一顆0.60克拉的梨形海藍寶石，26萬5,000元。圖／Chaumet提供

珠寶 鑽石 黃金

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