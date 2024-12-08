周年慶進入尾聲 遠東SOGO天母店業績挑戰12億

遠東SOGO天母店進入尾聲，遠東SOGO表示，天母店作為北區百貨龍頭，業績穩健成長2%，入店客數成長8%，周年慶業績有望挑戰12億元。

遠東SOGO指出，周末氣候轉濕冷，保暖概念商品床寢、被類、禦寒大衣等商品買氣大增，多款禦寒衣物下殺市場最低價，還可參加滿千送百促銷活動，再結合中國信託SOGO聯名卡，最高回饋22%。

遠東SOGO也說，黃金市場持續看漲，受消費者青睞，多名百萬買家現身天母店，搶購點睛品、鎮金店、周大福黃金金條、金片，結合百貨優惠最高回饋14.6%，業績成長50%創新高，珠寶區也不遑多讓，鑽石、彩寶深受買家喜愛，珠寶區最高回饋23%，業績也趁勝追擊成長17%。