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石二鍋「牛肉毛毯」趣味暖身！漢堡王無麵包小牛堡登場
隨著氣溫漸寒，王品旗下的「石二鍋」，推出期間限定「蒜香胡椒鍋」，將高湯搭配蒜頭、胡椒烹煮，尾韻辛香，升級價39元。同步登場的「金湯酸菜鍋」則具有酸香微辣的層次風味，升級價49元。消費金湯酸菜鍋並加購鮮魚片，優惠價65元。另外消費任一套餐或單點金額滿238元，可享蛤蜊加購現折20元優惠。
此外，王品個人鍋品牌「12mini」即日起推出期間限定的「金湯酸菜魚」，每鍋199元。即日起至12月底使用「超激省優惠券」，內用任一鍋物可免費兌換豬肉、雞肉或蛤蜊，外帶任4鍋，其中1鍋現折150元。
繼去年推出「百頁魚豆腐抱枕」外，石二鍋今年推出仿真週邊「雪花牛肉毯」與「輕纖蔬菜毯」，採用珊瑚絨材質，外型並完整還原外帶的雪花牛與蔬菜盤。消費套餐加價399元即可加購1款，2件合購再折50元，售完為止。
迎接雙12到來，「漢堡王」自12月10日起，將推出「無麵包小牛堡」，延續「無麵包」的特色，將生菜、蕃茄、起司片等配料，共同夾在火烤牛肉片之中，帶來無麵包的清爽感受。相較於過去版本，小牛堡規格也更適合食量小的客群。雙層無麵包小牛堡＋中杯飲料，每套99元；4層無麵包小牛堡＋中杯飲料，每套129元，限時供應至12月13日。除此之外，針對12月13日「黑色星期五」，漢堡王也推出一日限定活動。當日於店內消費，就可免費獲得「無糖百事可樂（中）」1杯。
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