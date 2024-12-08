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Jisoo這一身美出新高度 現身曼谷揭幕黃金屋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使Jisoo出席曼谷Dior Gold House開幕。圖／Dior提供
品牌大使Jisoo出席曼谷Dior Gold House開幕。圖／Dior提供

Dior泰國曼谷的Ploenchit區開設全新概念店Dior Gold House，這個全新融合品味生活、設計與時尚的概念店，坐落於曼妙姿態與詩意紛飛的花園中心，店內將隨每個季節亦或每一季迥異的時裝系列而變化，讓人想起品牌創辦人迪奧先生對大自然的熱情與未曾止息的冒險精神。品牌大使Jisoo、被粉絲暱稱Tu的泰國版「杉菜」Tontawan（Tontawan Tantivejakul），以及泰國超人氣女星Kimberly Ann Voltemas都出席開幕活動。

Jisoo和Tontawan都穿著了Dior女裝總監Maria Grazia Chiuri打造的2025渡假系列服裝，該系列以服飾的語重新詮釋畫蘇格蘭的人文與自然風貌。Jisoo一身黑色蕾絲長洋裝，搭配點綴珍珠和金屬不見得龐克風格腰帶，拎Lady Dior，大波浪的造型長髮垂墜，顯得浪漫優雅。Tontawan的黑黃格紋毛呢單肩洋裝，搭配短靴，則展現出滿滿少女感的青春活力。

Dior Gold House的建築外觀讓人想起品牌於巴黎蒙田 30 號總店的標誌性建築。品牌雋永的風格，映照著泰國諸多深具代表性的藝術家作品，包括Korakot Aromdee、Wishulada Panthanuvong、56th Studio的Saran Yen Panya、Sumphat畫廊的Rush Pleansuk 和Philippe Moisan、Vassana的Boonserm Premthada、Vassana Saima和Savin Saima以及 Eggarat Wongcharit等當代藝術家的傑作，跨越各種形式，迴盪於卓越的傳統工藝間，為Dior與泰國開啟強而有力的多元對話。

概念內更附設咖啡廳Café Dior，米其林三星級主廚 Mauro Colagreco 精心設計的甜點佳餚，讓人五感皆能沈浸在Dior獨一無二的獨特風格中。

女星Kimberly Ann Voltemas出席曼谷Dior Gold House開幕。圖／Dior提供
女星Kimberly Ann Voltemas出席曼谷Dior Gold House開幕。圖／Dior提供
品牌大使Tontawan出席曼谷Dior Gold House開幕。圖／Dior提供
品牌大使Tontawan出席曼谷Dior Gold House開幕。圖／Dior提供
曼谷Dior Gold House外觀比照品牌巴黎蒙田大道總店。圖／Dior提供
曼谷Dior Gold House外觀比照品牌巴黎蒙田大道總店。圖／Dior提供

Dior 品牌 泰國

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