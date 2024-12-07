台灣米再奪日本米競賽金賞 烏日農民林凡閔創下紀錄

台灣稻米再奪日本米競賽金賞最高榮譽！台中市烏日區農會輔導農民林凡閔繼2022年奪下日本「米．食味分析鑑定競賽」特別優秀賞，今年以栽培高雄147號稻米，在今天再度拿下該競賽的金賞，創下國人兩度在這獎項獲獎的紀錄。

台中市烏日區農會總幹事張漢強說，林凡閔從國內稻米達人選拔賽開始，8月6日烏日區地方賽取得冠軍、10月8日全國賽香米組金牌肯定，挺進日本具權威的稻米國際競賽，從日、台、韓、中等國4736件參與者中脫穎而出，拿下金賞，打響烏日好米名號。

烏日區農會特別由常務監事魏周森、張漢強，和農事指導員陳宗明，以及高雄區農業改良場吳志文博士的高雄 147 育成團隊、台灣米食味鑑定士協會一同赴日，見證榮耀。

張漢強說，林凡閔在2022年第24屆「米．食味分析鑑定競賽」以台南16號榮獲特別優秀賞，今年再度獲金賞，創下台灣農民在這項競賽兩度獲獎的紀錄。這也是繼2019年池上稻農謝美國之後，再度勇奪金賞，實屬難能可貴。

林凡閔是今年取得唯一代表台灣在該競賽三階段評比，一路過關斬將，第一階段以專業機器檢測參賽糙米的食味值與等級，第二階段測定白米味度值，兩階段總分達160分以上，進入第三階段，最後由30位評審現場進行官能品評鑑定。

林凡閔表示，十年磨一劍，一路走來感謝烏日區農會全力相挺，從土壤養成、稻種選擇、水分和肥料的管理、烘乾後製技術，有農會輔導，充實稻米各項知識，落實紀錄和發揮實驗精神，不斷調整和討論精進，將稻米成為人生的志業。

張漢強說，烏日區農會為提供安全、高品質的優質好米，和稻農們一起努力精進，導入米食味鑑定士和契作栽培，以優秀稻米品種，良好管理品質，烏溪糧倉優良品牌，一起為台灣稻米開拓國際嶄新的境界。