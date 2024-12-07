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黑沃咖啡締造頂級奢華品味 巴拿馬風味巔峰與世界同步

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
黑沃莊園及扁竹莊園特選蜜處理藝伎咖啡批次抵台。黑沃咖啡提供
黑沃莊園及扁竹莊園特選蜜處理藝伎咖啡批次抵台。黑沃咖啡提供

來自巴拿馬波魁特山區的頂級藝伎咖啡再次震撼國際！在法國2024年度最佳侍酒師頒獎典禮暨侍酒師年會上，黑沃莊園莊主暨蜜處理大師 Graciano Cruz精心打造的藝伎咖啡，榮獲350位法國頂尖侍酒師的一致好評。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，這款咖啡以其無與倫比的風味與奢華特質，成功跨越咖啡與頂級葡萄酒的界限，成為奢華市場中的全新風味指標。

Graciano Cruz不僅是巴拿馬扁竹莊園(Los Lajones)的靈魂人物，更是黑沃莊園的核心推手，憑藉其獨到的蜜處理技術和對「風土概念(Terroir)」的深刻理解，持續引領巴拿馬咖啡在國際市場上攀升高峰。

在Graciano Cruz前往法國參與侍酒師聯合會年會之前，特別在台灣黑沃咖啡舉行分享會，向台灣咖啡愛好者呈現巴拿馬藝伎咖啡的奢華魅力。

他表示：「黑沃咖啡致力於將世界最頂級的咖啡帶給最懂品味的人。巴拿馬的頂尖咖啡，代表了風土與工藝的完美結合，能獲得國際奢侈品味市場的青睞，是我們不懈追求的成就。」

林佩霓指出，巴拿馬山區以其獨特的地質與氣候條件，成就全球頂尖咖啡風味的誕生，2024年其中一款藝伎咖啡在巴拿馬拍賣會中，以每公斤1萬3,518美元的高價刷新歷史，進一步確立其全球頂級咖啡的地位。

此次Graciano Cruz嚴選出藝伎咖啡風味帶著茉莉花、佛手柑的精緻芳香，蜜桃、柑橘與熱帶水果的甜美層次，濃郁的巧克力奶油質地，回韻悠長，這一風味哲學深受法國頂級葡萄酒釀造技術啟發，將科學、藝術與巴拿馬風土完美結合，為奢華咖啡市場樹立了新典範。

林佩霓說，從巴拿馬到台灣，頂級品味無縫連接，同步國際黑沃咖啡將最純粹的頂級奢華咖啡帶給台灣消費者，無需遠赴法國，即可在黑沃咖啡品味頂級藝伎咖啡，親自感受其令人驚嘆的奢華風味魅力。

黑沃咖啡執行長林佩霓(右)與黑沃莊園莊主暨蜜處理大師Graciano Cruz合影。黑沃咖啡提供
黑沃咖啡執行長林佩霓(右)與黑沃莊園莊主暨蜜處理大師Graciano Cruz合影。黑沃咖啡提供
法國2024年度最佳侍酒師頒獎典禮暨侍酒師年會熱鬧登場。黑沃咖啡提供
法國2024年度最佳侍酒師頒獎典禮暨侍酒師年會熱鬧登場。黑沃咖啡提供

咖啡 巴拿馬 法國

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