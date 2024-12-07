聽新聞
0:00 / 0:00
「黑白大廚」學餐名家李美英 出席高雄下酒祭秀拿手料理
韓國實境秀「黑白大廚」學餐名家李美英，今現身高雄流行音樂中心的下酒祭活動，秀一手韓式經典美食辣炒豬肉，吸引人潮排隊試吃，李美英說，為了配合台灣人口味，把醬汁調甜、辣度降低，她聽說台灣小吃很有名，有機會會去品嘗。
高流表示，今天首場試吃200個號碼牌，中午不到已發放一空，現場還有韓國現場料理安東燉雞試吃，為減塑環保，兩個限量試吃攤位，民眾須自備盛裝容器，均不提供一次性餐具。
從黑白大廚出名的學餐廚師李美英，在韓國慶尚南道梁山地區的下北小學服務15年，是學生餐廳料理領域有名的專家，節目爆紅後，人氣直線上升，這次受邀來台參加下酒祭，現場烹飪拿手的韓式辣炒豬肉，她直說很緊張，怕食材準備的不夠。
李美英大方不藏私，公布獨門醬汁配方，韓式辣椒醬、辣椒粉、糖漿、魚露、蒜泥、味醂調配而成，她做料理一定要加的就是味醂，有時也會用韓國燒酒取代味醂，強烈建議用五花肉炒，油脂和醬汁結合才美味。
與其他參賽者不同，李美英並沒有經營餐廳，被問是不是當學生才能吃到她的料理？她笑笑說，最近有籌備要在韓國開餐廳，讓更多人吃到她的料理「敬請期待」。
她謙虛說，自己認識很多大廚，都有推薦他們去上第二季節目，不要想一定要拿冠軍，只要好好享受參加節目的期待感「我都能做到了，你們也可以」。
韓國觀光公社台北支社長扈受暎表示，台灣人對韓國料理並不陌生，辣炒年糕、紫菜飯捲、涼拌冷面、辣炒豬肉等，都是非常下酒的經典菜，學餐廚師的料理恰好符合大眾口味。
高流執行長丁度嵐說，近幾年下酒祭活動透過飲料、酒類、美食和音樂與各國交流，很高興韓國觀光公社合作把黑白大廚學餐名家請來台灣分享韓國學餐料理；同時現場也有在地台灣味美食攤位，烤香腸、滷味、辦桌熱炒、台式烤肉、麻辣鴨血等，也讓韓國朋友感受台式下酒菜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言