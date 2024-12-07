「黑白大廚」學餐名家李美英 出席高雄下酒祭秀拿手料理

韓國實境秀「黑白大廚」學餐名家李美英，今現身高雄流行音樂中心的下酒祭活動，秀一手韓式經典美食辣炒豬肉，吸引人潮排隊試吃，李美英說，為了配合台灣人口味，把醬汁調甜、辣度降低，她聽說台灣小吃很有名，有機會會去品嘗。

高流表示，今天首場試吃200個號碼牌，中午不到已發放一空，現場還有韓國現場料理安東燉雞試吃，為減塑環保，兩個限量試吃攤位，民眾須自備盛裝容器，均不提供一次性餐具。

從黑白大廚出名的學餐廚師李美英，在韓國慶尚南道梁山地區的下北小學服務15年，是學生餐廳料理領域有名的專家，節目爆紅後，人氣直線上升，這次受邀來台參加下酒祭，現場烹飪拿手的韓式辣炒豬肉，她直說很緊張，怕食材準備的不夠。

李美英大方不藏私，公布獨門醬汁配方，韓式辣椒醬、辣椒粉、糖漿、魚露、蒜泥、味醂調配而成，她做料理一定要加的就是味醂，有時也會用韓國燒酒取代味醂，強烈建議用五花肉炒，油脂和醬汁結合才美味。

與其他參賽者不同，李美英並沒有經營餐廳，被問是不是當學生才能吃到她的料理？她笑笑說，最近有籌備要在韓國開餐廳，讓更多人吃到她的料理「敬請期待」。

她謙虛說，自己認識很多大廚，都有推薦他們去上第二季節目，不要想一定要拿冠軍，只要好好享受參加節目的期待感「我都能做到了，你們也可以」。

韓國觀光公社台北支社長扈受暎表示，台灣人對韓國料理並不陌生，辣炒年糕、紫菜飯捲、涼拌冷面、辣炒豬肉等，都是非常下酒的經典菜，學餐廚師的料理恰好符合大眾口味。