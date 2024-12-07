TOD'S聖誕推薦選品 大地色鞋包上身 實搭也時髦

溫暖、熱愛家庭、懂得生活品味，是義大利的情感與文化特色。義大利品牌TOD’S甫發表了2024聖誕系列商品，以一系列大地色系包款、鞋履或配件，為氣溫逐漸下探的冬季，帶來實穿也時髦的單品推薦。

迷你尺寸的T Timeless托特包不僅有扎實的手工縫線，同時包款皮革也使用了拼色設計，在以駝色為主的基調下，溫暖輕快，側邊並有醒目的品牌首字母T字裝飾。Barretta棕色中跟鞋的鞋頭有著金色裝飾，同時中跟的設計讓久站、行走也不會對腳踝帶來過度負擔，整體感落落大方。