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TOD'S聖誕推薦選品 大地色鞋包上身 實搭也時髦
溫暖、熱愛家庭、懂得生活品味，是義大利的情感與文化特色。義大利品牌TOD’S甫發表了2024聖誕系列商品，以一系列大地色系包款、鞋履或配件，為氣溫逐漸下探的冬季，帶來實穿也時髦的單品推薦。
迷你尺寸的T Timeless托特包不僅有扎實的手工縫線，同時包款皮革也使用了拼色設計，在以駝色為主的基調下，溫暖輕快，側邊並有醒目的品牌首字母T字裝飾。Barretta棕色中跟鞋的鞋頭有著金色裝飾，同時中跟的設計讓久站、行走也不會對腳踝帶來過度負擔，整體感落落大方。
男士則推薦了像灰石色的T Timeless相機包，量體小巧可手提或手持，將重要物品如手機、小物隨身攜帶，展現義式灑脫；男士另有一雙白色鞋面的休閒鞋，跟上近年持續不退燒的「小白鞋」風潮，並在鞋後跟與內襯都使用大地色系皮革，溫暖沈穩。TOD’S並加碼一雙台灣限定的Kate休閒鞋，混合使用了皮革與運動網布以減輕重量，逛街或跑趴？玩耍再久也不嫌累！
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