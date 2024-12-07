越夜越迷人 Saint Laurent發表Midnight Moments系列

法國時尚品牌Saint Laurent發表了Midnight Moments精選系列，並推薦了其中的精選商品包含Y皮革托特包、La Scandale漆皮涼鞋、Le Loafer樂福鞋與Jeanne滑面皮革露跟黑色高跟鞋。

該系列並無多餘的文字敘述，但單從Midnight Moments名稱或可聯想到，這是一個關於夜晚的、深夜的、自由的、跳脫白晝限制的氣氛想像。Jeanne滑面皮革露跟黑色高跟鞋的鞋楦呈現了俐落前衛的輪廓，金色鞋頭上並有著醒目的YSL Logo；La Scandale漆皮涼鞋則有著華麗的腳踝繫帶設計，讓晚宴或派對中更加凸顯修長的腿部線條，除石榴色外，另有冰栗色、黑色款，也營造出法式風格的煙視媚行。

Le Loafer亮面褶痕皮革樂福鞋則有女士、男士尺寸可供選擇，除了右腳款式點綴以品牌經典的金色Cassandre圖騰，背面飾片並有Saint Laurent壓印Logo，輕快跑趴；不容錯過的更有堪稱年度IT包的「Y Bag」Y皮革托特包，之前已被包含朴彩英Rosé、美國歌手Dominic Fike、波蘭超模Anja Rubik、車銀優（Eunwoo Cha）、裘德洛之女Iris Law配戴造型。包款使用了細紋皮革為質材，精巧的Y字除了致敬創辦人Yves Saint Laurent的Y字母，大型的收納空間內並有拉鍊口袋與掛扣。