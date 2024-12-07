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越夜越迷人 Saint Laurent發表Midnight Moments系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
裘德洛之女Iris Law先前曾配戴Saint Laurent的Y Bag。圖／Saint Laurent提供
裘德洛之女Iris Law先前曾配戴Saint Laurent的Y Bag。圖／Saint Laurent提供

法國時尚品牌Saint Laurent發表了Midnight Moments精選系列，並推薦了其中的精選商品包含Y皮革托特包、La Scandale漆皮涼鞋、Le Loafer樂福鞋與Jeanne滑面皮革露跟黑色高跟鞋

該系列並無多餘的文字敘述，但單從Midnight Moments名稱或可聯想到，這是一個關於夜晚的、深夜的、自由的、跳脫白晝限制的氣氛想像。Jeanne滑面皮革露跟黑色高跟鞋的鞋楦呈現了俐落前衛的輪廓，金色鞋頭上並有著醒目的YSL Logo；La Scandale漆皮涼鞋則有著華麗的腳踝繫帶設計，讓晚宴或派對中更加凸顯修長的腿部線條，除石榴色外，另有冰栗色、黑色款，也營造出法式風格的煙視媚行。

Le Loafer亮面褶痕皮革樂福鞋則有女士、男士尺寸可供選擇，除了右腳款式點綴以品牌經典的金色Cassandre圖騰，背面飾片並有Saint Laurent壓印Logo，輕快跑趴；不容錯過的更有堪稱年度IT包的「Y Bag」Y皮革托特包，之前已被包含朴彩英Rosé、美國歌手Dominic Fike、波蘭超模Anja Rubik、車銀優（Eunwoo Cha）、裘德洛之女Iris Law配戴造型。包款使用了細紋皮革為質材，精巧的Y字除了致敬創辦人Yves Saint Laurent的Y字母，大型的收納空間內並有拉鍊口袋與掛扣。

Midnight Moments精選系列除可洽全台Saint Laurent專賣店，亦可於品牌官方網站線上購買，官網上並顯示，如於12月19日下午一點前下單，可保證於12月24日前送達，也為即將來臨的聖誕氣息，平添歡慶意念。

Saint Laurent Midnight Moments精選系列亮面褶痕皮革樂福鞋，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Midnight Moments精選系列亮面褶痕皮革樂福鞋，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Midnight Moments精選系列Jeanne滑面皮革露跟黑色高跟鞋，45,650元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Midnight Moments精選系列Jeanne滑面皮革露跟黑色高跟鞋，45,650元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Midnight Moments精選系列La Scandale漆皮涼鞋，37,400元。圖／翻攝自Saint Laurent官方網站
Saint Laurent Midnight Moments精選系列La Scandale漆皮涼鞋，37,400元。圖／翻攝自Saint Laurent官方網站
車銀優（Eunwoo Cha）。圖／Saint Laurent提供
車銀優（Eunwoo Cha）。圖／Saint Laurent提供
朴彩英Rosé。圖／Saint Laurent提供
朴彩英Rosé。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Midnight Moments精選系列Y皮革托特包，10萬8,300元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Midnight Moments精選系列Y皮革托特包，10萬8,300元。圖／Saint Laurent提供

品牌 高跟鞋 黑色

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