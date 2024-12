輕巧小蛇上手 Swatch亞洲風「竹」設計 喜迎2025

平價瑞士石英手表品牌Swatch總透過色彩、藝術與創意帶來雀躍時光,品牌近日發表了2款新品,以傳統農曆生肖的蛇年為靈感,並結合具東方聯想的竹子元素設計,擁抱蛇年帶來的「蛻變」核心價值、迎向2025。

屬於Big Bold系列的Blue and golden lithe dancer腕表具有大尺寸、41毫米生物源材質表殼,精準的石英機芯並帶來了時間、日期與星期的三重顯示。貫穿面盤與表帶的流動意向、鱗片搭配上竹葉與竹節,除了鼓勵人們擁抱變化同時堅定毅力,金色指針搭配橘色按鈕與大秒針的設計,醒目大方,訂價4,150元。