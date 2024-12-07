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輕巧小蛇上手 Swatch亞洲風「竹」設計 喜迎2025
平價瑞士石英手表品牌Swatch總透過色彩、藝術與創意帶來雀躍時光，品牌近日發表了2款新品，以傳統農曆生肖的蛇年為靈感，並結合具東方聯想的竹子元素設計，擁抱蛇年帶來的「蛻變」核心價值、迎向2025。
屬於Big Bold系列的Blue and golden lithe dancer腕表具有大尺寸、41毫米生物源材質表殼，精準的石英機芯並帶來了時間、日期與星期的三重顯示。貫穿面盤與表帶的流動意向、鱗片搭配上竹葉與竹節，除了鼓勵人們擁抱變化同時堅定毅力，金色指針搭配橘色按鈕與大秒針的設計，醒目大方，訂價4,150元。
同樣設計圖案的Golden red bamboo則在配色上大膽運用了金色與橘紅色。竹節與竹葉被染上了超現實的緋紅，象徵東方人的喜氣紅色。金色同時也是開運的顏色，帶有富足、幸運的聯想。PVD金色表殼38毫米的超薄尺寸可為中性搭配，並使用生物源材質表殼搭配石英機芯訂價6,250元，並與Blue and golden lithe dancer腕表一同、已在全台Swatch專賣店與品牌官方網站同步銷售。
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