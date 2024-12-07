快訊

尹錫悅下台準備接棒？南韓總理韓悳洙見執政黨魁大聊80分鐘

李佳穎夫妻朝聖周董　意外同框林家正老公嗨翻

準備接棒？韓總理韓悳洙見執政黨魁 聊80分鐘誓言黨政密切溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

輕巧小蛇上手 Swatch亞洲風「竹」設計 喜迎2025

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch Golden red bamboo的表帶並裝飾以雅緻的竹節、蛇形圖案，中性的38毫米、男女皆宜，6,250元。圖／Swatch提供
Swatch Golden red bamboo的表帶並裝飾以雅緻的竹節、蛇形圖案，中性的38毫米、男女皆宜，6,250元。圖／Swatch提供

平價瑞士石英手表品牌Swatch總透過色彩、藝術與創意帶來雀躍時光，品牌近日發表了2款新品，以傳統農曆生肖的蛇年為靈感，並結合具東方聯想的竹子元素設計，擁抱蛇年帶來的「蛻變」核心價值、迎向2025。

屬於Big Bold系列的Blue and golden lithe dancer腕表具有大尺寸、41毫米生物源材質表殼，精準的石英機芯並帶來了時間、日期與星期的三重顯示。貫穿面盤與表帶的流動意向、鱗片搭配上竹葉與竹節，除了鼓勵人們擁抱變化同時堅定毅力，金色指針搭配橘色按鈕與大秒針的設計，醒目大方，訂價4,150元。

同樣設計圖案的Golden red bamboo則在配色上大膽運用了金色與橘紅色。竹節與竹葉被染上了超現實的緋紅，象徵東方人的喜氣紅色。金色同時也是開運的顏色，帶有富足、幸運的聯想。PVD金色表殼38毫米的超薄尺寸可為中性搭配，並使用生物源材質表殼搭配石英機芯訂價6,250元，並與Blue and golden lithe dancer腕表一同、已在全台Swatch專賣店與品牌官方網站同步銷售。

Swatch Big Bold系列Blue and golden lithe dancer腕表，41毫米、時間與日期、星期顯示，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch Big Bold系列Blue and golden lithe dancer腕表，41毫米、時間與日期、星期顯示，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch Blue and golden lithe dancer腕表具精緻長形表盒，也可成為精美的餽贈禮品。圖／Swatch提供
Swatch Blue and golden lithe dancer腕表具精緻長形表盒，也可成為精美的餽贈禮品。圖／Swatch提供
Swatch發表了兩款蛇年系列表款，以抽象的小蛇與竹節為設計。圖／Swatch提供
Swatch發表了兩款蛇年系列表款，以抽象的小蛇與竹節為設計。圖／Swatch提供

品牌 蛇年

延伸閱讀

ZENITH X TimeForArt拍賣會 One-Off腕表點燃藝術薪火

寶格麗表廠擴建落成將啟用 整合表殼與表盤微型工藝

武士刀、木造工藝再轉譯 G-Shock頂規MR-G系列明開賣

浪琴Longines迷你多情系列 新鍊帶加頂規鑽石、奢華傳家

相關新聞

朗格Lange 1經典30周年展 台北101耶誕裝置閃亮點燈

一個人三十歲謂之「三十而立」，一個品牌的經典三十年、同樣值得慶祝。德國頂級製表品牌朗格（A.Lange & Söhne）...

輕巧小蛇上手 Swatch亞洲風「竹」設計 喜迎2025

平價瑞士石英手表品牌Swatch總透過色彩、藝術與創意帶來雀躍時光，品牌近日發表了2款新品，以傳統農曆生肖的蛇年為靈感，...

鐵道模型展台北車站登場 民眾排隊體驗列車行駛

台鐵今明2天在台北車站舉行鐵道模型展，讓民眾可體驗操控列車行駛，一早就吸引不少鐵道迷在現場排隊。台鐵董事長杜微指出，EM...

公私協力 投資20億台南燒肉旗艦園區「碳佐麻里」開幕

總投資逾20億元，全球最大燒肉旗艦園區「碳佐麻里新興園區」今天開幕，台南市長黃偉哲、財政部國有財產署署長曾國基均到場見證...

旅行土耳其別錯過！2025米其林指南出爐 32間餐廳上榜

2025米其林指南新出爐，日前於伊斯坦堡博斯普魯斯四季酒店舉行的頒獎典禮中，公布土耳其32間餐廳入榜。土耳其總推薦餐廳數...

全台飯店獨家「沉浸式體驗」！台南綉溪安平亮點一次看

台南安平樹屋旁，今年新開一處連結在地藝術、充滿創意驚奇的新飯店「綉溪安平飯店」，A、B兩棟樓，可收覽南台灣美麗夕照，頂樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。