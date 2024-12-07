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公私協力 投資20億台南燒肉旗艦園區「碳佐麻里」開幕
總投資逾20億元，全球最大燒肉旗艦園區「碳佐麻里新興園區」今天開幕，台南市長黃偉哲、財政部國有財產署署長曾國基均到場見證台南亮眼新地標。黃偉哲表示，感謝財政部國有財產署的靈活作為，市府團隊的積極招商，以及碳佐麻里企業的投資，三方協力合作促成此次成功案例。
黃偉哲指出，本案透過官方跟民間合作，加上南市府的媒合，讓碳佐麻里跟誠品能夠進駐，不僅活化公有土地，也為台南帶來經濟發展的新動能。未來南市府對於國有土地活化、商業促進與民眾權益，一定全力兼顧維持，將持續結合中央共同謀求市民更大福祉。
黃偉哲表示，碳佐麻里這次擴大營業，同時還結合南台灣最大的誠品生活，也即將開幕，來台南不只品嘗碳佐麻里的美味，也能到隔壁誠品滿足精神糧食，讓身心靈都能得到滿足。
經發局表示，本案總投資金額近20億元以上，預計創造500個以上就業機會，於計畫簽約後即納入市府投資會報列管，協助協調各項行政業務，包含都審、交評、建使照等，加速開發期程。
經發局說，「碳佐麻里」投資位於中華西路一段、新興路口的南區鹽埕段占地面積2.3公頃的台南新興園區，場地鄰近安平港、台86快速道路、國道1號、3號、台南機場、奇美博物館、安平老街等，周圍交通網路四通八達。
除了「碳佐麻里精品燒肉」、該公司也打造年輕時尚的「天鍋麻辣鴛鴦鍋」，在雙品牌加乘下提供多達810個座位數，另預計在2025年第一季進駐南部最大的「誠品生活 台南」，可以預期將為台南府城打造全新的生活及餐飲體驗。
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