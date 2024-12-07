旅行土耳其別錯過！2025米其林指南出爐 32間餐廳上榜

2025米其林指南新出爐，日前於伊斯坦堡博斯普魯斯四季酒店舉行的頒獎典禮中，公布土耳其32間餐廳入榜。土耳其總推薦餐廳數達到132間，包括伊斯坦堡77間、伊茲密爾24間、穆拉31間，其中，有2間直接獲得一星殊榮、8間獲得必比登推介、6間獲得米其林綠星。今年還頒發三項特別獎以表彰傑出專業人士。

摘下一星的Casa Lavanda，距離伊斯坦堡市中心約40公里，是酒店內的餐廳，坐落於廣闊的花園與菜圃之中。家族經營的餐廳由主廚Emre Şen掌舵，他將土耳其經典風味與地中海靈感（尤其是義大利風味）完美融合。餐廳也致力於推廣當地風土、強調季節性食材，其中80%的水果與蔬菜來自於自家菜園，並與周邊社區保持緊密聯繫。該餐廳還在Slow Food運動組織的Sile市集上設有攤位，銷售菜園的多餘農產品。Casa Lavanda亦榮獲米其林綠星。

在伊茲密爾、主廚Atilla Heilbronn掌廚的Narımor，則是德國與土耳其美食文化的完美融合，餐廳僅設有5張餐桌，可容納約12位客人。Narımor的招牌菜是杏子海鯛搭配海豆與克菲爾，杏子的甜味與魚的鮮美形成絕妙搭配，海豆粉則以細膩的鹹香平衡整道菜品。米其林評審建議，這道菜絕對不容錯過。

米其林綠星旨在表彰致力於環保美食的餐廳，2025年的評選中，有6間新餐廳獲此殊榮。在伊斯坦堡，除了Casa Lavanda、The BARN與Telezzüz因在環保的努力受到認可。穆拉省、位於博德魯姆的Mezra Yalıkavak和位於米拉斯的Agora Pansiyon，以及位於伊茲密爾的Asma Yaprağı也同樣獲得綠星。《2025年米其林指南》的綠星餐廳總數已達到10間。

此外，今年《米其林指南》也新增了9間必比登推介餐廳，這些餐廳以卓越的性價比和令人印象深刻的料理而聞名。其中，伊斯坦堡新增5間，分別是Bay Nihat Yeniköy、Efruz、Harto、Lavanta和Lokanta Emin。穆拉則新增3間，包括Hamsili Pilav Restaurant、Mesa Bodrum和Pab Bodrum。伊茲密爾新增1間Hanzade。

為了表彰餐飲業中的卓越表現，《米其林指南》同步頒發三個特別獎項，分別是最佳侍酒師獎Esra Özpek、最佳甜點獎Seda Yıldız Seda Yıldız，以及最佳服務獎Turgay Erdoğan。