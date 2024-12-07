全台飯店獨家「沉浸式體驗」！台南綉溪安平亮點一次看

台南安平樹屋旁，今年新開一處連結在地藝術、充滿創意驚奇的新飯店「綉溪安平飯店」，A、B兩棟樓，可收覽南台灣美麗夕照，頂樓兩層諾大空間留給藝術創作與住客賞景，兩棟樓42間房每間設計不同，就連衛浴也間間有特色。

走進大廳，成排微笑的服務人員引導進入下午茶體驗空間，茶點、冠軍咖啡王策品牌精選、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶，以及創意特調迎賓；晚間則變身調酒吧，住客同樣可免費品飲。大廳空間一如飯店藝術化呈現，紅磚落地、天花板上的燈線反映早期討海人在月夜下捕魚、抬頭見到的弧形月亮，延伸至銀色的沙發「月亮沙發（Moon System）」，此為曾獲「普立茲克獎」的英國建築師扎哈哈蒂（Zaha Hadid）設計，低調的銀如同深海海面。從踏進大廳的瞬間，就像進入藝術藏館。

飯店外，也有故事。入口處右側的家宅守護神劍獅牆，以各式可愛版本傳達平安鎖的寓意。愈夜愈美的戶外公園，也是房客限定，此間以裝置藝術點燈，是另一種南台情味。對外開放的選品店，則可尋到客房內所有用品，包括Home Bar選用冠軍咖啡與冠軍茶品，以及各種手沖工具，甚至是各個空間傳達的香氛、傳承三代老字號品牌順盛製皮廠的房卡皮套、伴手禮等一應俱全。

綉溪安平42間客房、有42種房型設計，每次入住都有開盲盒般的驚喜，坪數從14到27坪。A棟的房型設計主題為「動．靜之間」，從過去到未來時空交錯，例如象徵平安圓滿的拱門元素「商匯」。B棟則加入了安平意象，像是充滿安平昔日巷弄文化的「巷影」。

綉溪安平最大亮點，當數全台獨家的「沉浸式互動空間」，耗資千萬，從入門前的廊廳開始有光影變化，入內、脱鞋，再刷以房卡，才真正進入沈浸空間，佔地80坪、超過20種情境組合，全程體驗約近一小時，從藍眼淚、極地、花海到中國風等各種絢彩變化，躺在懶骨頭上，融入聲光情境中，恍如一場神秘探索之旅。明年元月10日至3月3日將加入書法畫家何景窗的創作，再次一新旅人耳目。

餐飲體驗也是一大亮點。以套餐為主，早餐的海陸鮑魚粥，米煮成漿、稠糜香滑、鮑魚片鮮美彈牙，溫暖又有滋有味。晚餐則主打粵式料理，叉燒、酸菜魚、西湖魚羹，以不同精巧風貌展現，值得一嘗，尤其傍晚時分，餐廳正是欣賞落日的最美角度，五感體驗具足。

即日起到12月底，綉溪安平推出全新住房專案，平日一泊二食4,999元起。

綉溪安平飯店

地址：台南市安平區古堡街136號

電話：06-391-0588

官網：https://www.xiuxi.com.tw/