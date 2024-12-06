限時5天！萊爾富Hi café中杯系列指定飲品「憑指定條碼買1送1」 溫罐飲品、暖暖包也有優惠

白天溫暖的好天氣即將結束，交通部中央氣象署表示，今天（12月6日）晚上至下週一受新一波東北季風影響，各地天氣轉涼，萊爾富搶攻溫暖商機，即日起限時推出一系列優惠活動，集結門市Hi café指定飲品、便利料理的鍋物湯底、暖暖包等多款抗寒商品，方便民眾隨時做好保暖防寒措施。

萊爾富即日起至12月10日限時5天推出Hi café中杯系列指定飲品憑指定條碼享同品項買1送1（可冰／熱任選），包含Hi café中杯系列特濃美式咖啡（原單件售價45元）、特濃拿鐵咖啡（原單件售55元）、橙香美式咖啡（原單件售價45元）與適合冬季禦寒的黑糖薑茶（原單件售價45元）均享優惠。

即日起至2025年1月7日期間，萊爾富冬季限定的溫罐機飲品如喬亞滴濾拿鐵／無糖黑咖啡350mL（單件原價39元）享任選2件8.5折、3件7.5折（擇一優惠）；伯朗醇黑咖啡240mL（單件原價25元）／EX雙倍濃烈咖啡330mL（單件原價30元）也有任選2件8.5折、4件7.5折（擇一優惠）。

萊爾富也滿足居家自煮需求，門市12月10日前除了提供豐富的冷凍水產享有指定生鮮商品2件8.8折、3件8.3折優惠，還有販售多款名店的常溫湯底，像是王品集團旗下的石二鍋、聚日式鍋物、尬鍋，以及漢來五星主廚嚴選、寧記、曾蒙牛等名店湯品應有盡有，其中，石二鍋爆香石頭鍋熬高湯、聚北海道昆布熬高湯12月10日前還享有任選第2件6折優惠。

即日起至2025年1月7日萊爾富還推出單件原價300元的「尬鍋」雞湯火鍋湯底系列（蒜頭蛤蜊風味／剝皮辣椒風味）享單件185元，相當於6.2折優惠；單件原價220元的「曾蒙牛」系列（薑母鴨風味／羊肉爐風味）與老字號的「寧記」系列（麻辣紅湯風味／酸菜鍋風味）均享單件149元，約6.8折優惠；單件原價249元的「漢來」五星主廚嚴選系列（干貝花膠雞湯／砂鍋龍膽海鮮鍋）亦享單件189元，約7.6折優惠。吃鍋不能少的桂冠火鍋丸餃系列，包含單件原價60元的燕餃、單件原價67元的雲吞與單件原價69元的魚餃和蛋餃，同一期間皆享任2件9.2折、3件8.8折優惠。

另外，萊爾富門市同步提供多款保暖小物限時優惠，像是即日起至2025年3月4日Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）特惠價119元，小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）特惠價139元。