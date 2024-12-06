「Google Pixel 想像自造所」快閃信義區 邀民眾動手玩AI實現想像力

為了讓民眾更了解AI手機如何應用在日常生活，Google Pixel即日起至12月17日於台北新光三越信義A11前廣場，聖誕樹旁邊的位置，打造了「Google Pixel想像自造所」快閃體驗屋，現場準備了最新的Pixel 9系列手機，邀請民眾趁著信義區充滿聖誕氛圍的時刻來走逛體驗。

現場透過Google Pixel手機的全新AI「再想像」功能，展示生成式AI如何發揮想像力、將腦中的想像化為實際的畫面，為自己的照片生成獨特背景，為照片帶來截然不同的多元風格，立刻變出充滿創意的照片。民眾只要在拍照後，圈選要保留的人物與「#TeamPixel」標語，接著在下方輸入想要置換的的背景描述，像是下了雪的富士山、北歐極光、溫泉，甚至是侏羅紀恐龍場景，AI都可以幫你變出來。另外，參與體驗的民眾，也可以運用生成式AI輸入指令、設計專屬紋身貼紙，展現自己的獨特創造力，再透過特殊轉印機，立刻為自己印上獨特印記。

「Google Pixel 想像自造所」

地點：台北新光三越信義新天地A11前廣場（正門聖誕樹旁，左側廊道） 日期：即日起至12月17日 每日開放時間： 週一至週四：下午1點30分至晚上9點 週五至週日：上午11點30分至晚上10點（週日開放至晚上9點30分）

透過Google Pixel手機的全新AI「再想像」功能，現場民眾可以運用生成式AI發揮想像力，為自己的照片生成獨特背景，為照片帶來截然不同的多元風格。記者黃筱晴／攝影

透過Google Pixel手機的全新AI「再想像」功能，現場民眾可以運用生成式AI發揮想像力，為自己的照片生成獨特背景，為照片帶來截然不同的多元風格。記者黃筱晴／攝影

現場也可運用生成式AI設計專屬紋身貼紙。記者黃筱晴／攝影