ZENITH X TimeForArt拍賣會 One-Off腕表點燃藝術薪火

每個人都追求著特殊的存在，一段特別的時光、一個絕無僅有的體驗。瑞士高級鐘表品牌Zenith日前推出一只DEFY Skyline Tourbillon Felipe Pantone One-Off獨一表款，全球限量僅一只，並在TimeForArt拍賣會上華麗現身。

表款是由Zenith與西班牙光學藝術家Felipe Pantone合作，大膽色彩、幾何圖形與結合歐普藝術（Op Art）是Felipe Pantone的特色，其作品並頻繁在國際拍賣會中現身，是西方的注目藝術家之一。

Zenith與Felipe Pantone合作的聯名表款則結合了Zenith的複雜機芯：DEFY Skyline系列陀飛輪，並結合Felipe Pantone的特色，不僅面盤中帶有虹彩般的鮮豔視覺，同時被面機芯自動盤的Zenith五星圖案也悄悄「染」上了虹彩視覺，隨手腕轉動時閃耀。