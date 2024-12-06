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ZENITH X TimeForArt拍賣會 One-Off腕表點燃藝術薪火

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Zenith與西班牙光學藝術家Felipe Pantone合作，推出了DEFY系列Skyline Tourbillon Felipe Pantone One-Off獨一表款。圖／Zenith提供
Zenith與西班牙光學藝術家Felipe Pantone合作，推出了DEFY系列Skyline Tourbillon Felipe Pantone One-Off獨一表款。圖／Zenith提供

每個人都追求著特殊的存在，一段特別的時光、一個絕無僅有的體驗。瑞士高級鐘表品牌Zenith日前推出一只DEFY Skyline Tourbillon Felipe Pantone One-Off獨一表款，全球限量僅一只，並在TimeForArt拍賣會上華麗現身。

表款是由Zenith與西班牙光學藝術家Felipe Pantone合作，大膽色彩、幾何圖形與結合歐普藝術（Op Art）是Felipe Pantone的特色，其作品並頻繁在國際拍賣會中現身，是西方的注目藝術家之一。

Zenith與Felipe Pantone合作的聯名表款則結合了Zenith的複雜機芯：DEFY Skyline系列陀飛輪，並結合Felipe Pantone的特色，不僅面盤中帶有虹彩般的鮮豔視覺，同時被面機芯自動盤的Zenith五星圖案也悄悄「染」上了虹彩視覺，隨手腕轉動時閃耀。

拍賣所得100%捐出予「瑞士藝術中心」（Swiss Institute），不僅讓高價腕表藏家看見Zenith的複雜機芯工藝，也為未來的瑞士藝術發展奉獻心力，讓藝術與工藝的交乘、生生不息。

DEFY系列Skyline Tourbillon Felipe Pantone One-Off獨一表款的背面也染上了虹彩視覺，展現閃耀的五星星芒動態。圖／Zenith提供
DEFY系列Skyline Tourbillon Felipe Pantone One-Off獨一表款的背面也染上了虹彩視覺，展現閃耀的五星星芒動態。圖／Zenith提供
Zenith是瑞士具有悠久歷史的傳統機械表品牌，並以製造高振頻的計時碼表機芯見長。圖／Zenith提供
Zenith是瑞士具有悠久歷史的傳統機械表品牌，並以製造高振頻的計時碼表機芯見長。圖／Zenith提供

瑞士 藝術家

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