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金曲歌后孫盛希「樂音變調酒」！緩緩「進補」菜單登場

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
下午酒吧。圖/緩緩提供
下午酒吧。圖/緩緩提供

台北東區的「緩緩 FABULA」餐酒館，幕後老闆是金曲歌后的孫盛希，她笑說「自己愛吃」因此投資餐廳，每道菜都經歌后試菜再上桌，冬季新菜單就以「進補」為主題，羊肉爐、牛肉湯變身精巧美食。此外，酒單也出現歌后成名曲，好音樂「喝得到」。

「緩緩」採餐酒館模式，舒適自在的空間，吧台設計簡練吸睛，半開放式廚房可看見團隊精采料理，餐廳以莫蘭迪色系、柔和黃光，營造出悠閒放鬆的氛圍，主打無國界的Fusion料理，酒菜巧搭，饕客得以慢享。

孫盛希與主理人Tony合力打造的餐酒館，每個細節都融入她的熱情與創意，她笑說，自己主要負責品牌形象、行銷、社群媒體操作，並全程掌控視覺美學風格，嚴格把關餐廳的一致質感與調性。

今年冬季新菜單，加入台灣人熱衷的「進補」元素，巧妙運用食補概念及藥膳食材，帶來耳目一新的創意美食體驗。像是冷前菜「干貝塔塔」酸甜滋味開胃，「現流刺身」蘸上帶有山當歸風味的醬油，可感受當令海鮮之美。進補系列則有外脆內嫩的「十天熟成鴨胸」、以羊肉爐作為發想的「慢燉貴妃小羊腿」，還有「澄清熟成牛肉湯細麵」、「風乾熟成薩索雞」及「泰式伊比利肋條」等，以「無國界料理」展現全新創意。

此外，金曲歌后的好音樂，在這裡也「喝得到」。創意的「音樂調酒」，從孫盛希的專輯創作中汲取靈感，像是「Hate U MORE」，這款調酒以波本威士忌加入大蒜風味，調酒師認為，波本與大蒜讓許多台灣人充滿「又愛又恨」的心情，宛如歌曲傳達的「愛恨模糊」含義，是本季必喝新品。

「緩緩 FABULA」餐酒館於即日起也新增「日光下午酒吧」時段，於周一至周五 14:00至17:00推出期間限定Happy Hour暢飲&酒類「買一送一」優惠。調酒師特別推薦「一棵樹」、「早安！清晨」和「兔子森林」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hate U MORE。圖/緩緩提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Hate U MORE。圖/緩緩提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
台北東區的「緩緩 FABULA」餐酒館，幕後老闆是金曲歌后的孫盛希。圖/緩緩提供
台北東區的「緩緩 FABULA」餐酒館，幕後老闆是金曲歌后的孫盛希。圖/緩緩提供
冬季進補新菜「澄清熟成牛肉湯細麵」。記者羅建怡/攝影
冬季進補新菜「澄清熟成牛肉湯細麵」。記者羅建怡/攝影
以羊肉爐作為發想的「慢燉貴妃小羊腿」。記者羅建怡/攝影
以羊肉爐作為發想的「慢燉貴妃小羊腿」。記者羅建怡/攝影
現流刺身。圖/緩緩提供
現流刺身。圖/緩緩提供

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