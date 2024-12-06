影后班底再合體！詹懷雲、牧森帥搭GUCCI假日禮讚系列
為迎接即將來臨的年底歡慶氣氛，古馳（GUCCI）於新光三越A4專門店上呈現了假日禮讚系列單品，並概分為紅色聖誕Ancora RED、閃耀派對Silver SHINE、黑色耶誕Black XMAS三大跑趴主題單品，除高爾宣、Karencici化身閃耀CP現身，並邀請《影后》中三位演員牧森、詹子萱、詹懷雲同場，重現熱力四射的跑趴風格造型。
活動中高爾宣身上的帆布夾克、帆布長褲都壓印有GG Logo並鑲嵌大量水晶，非一番浮誇，Karencici則以成套GG印花刺繡羊毛夾克搭配短裙與Signoria高跟鞋、辣秀長腿。接受聯訪時高爾宣表示最近自己穿著較修身，而活動上造型則像回到出道時的嘻哈風格、很新鮮。當被問到身上最「聖誕氣息」的單品時，Karencici大讚身上Jackie Notte包包，「非常閃亮、剛好她的size也非常適合參加派對」，高爾宣也不約而同地推薦手提的大型金屬色GG Logo手提包，就算放在家中也好看，「自帶聖光、是個很好的裝飾。」
演出《影后》的詹懷雲則身穿黑色羊毛西裝套裝，同時腳上Horsebit厚底鞋有著GUCCI經典的馬銜鍊設計；詹子宣則手拿Mini Blondie鍊帶包搭配黑色格紋緹花羊毛小洋裝，加上Blondie戒指、Marmont水晶耳環等配件，再現影后級氣場；一身尼龍刺繡連帽外套的牧森則以細節取勝，選用大量GG配件如純銀G字戒指與Jumbo GG後背包，散發古馳的義式活力。
GUCCI 2024假日系列聚焦於顏色為主題，並在新光三越A4專門店上帶來如家般溫馨的造型牆，包款、鞋履、配件皆陳列於不同造型的GUCCI小白屋建築前、各自閃耀。其中Ancora紅色躍上了帆布鞋、高跟鞋鞋、莫卡辛鞋，雀躍走跳；金色、銀色與水鑽鑲嵌則讓Bamboo、GG Marmont、Jackie Notte等經典包營造出1970年代的Disco氣勢。其中Karencici身上的Jackie Notte銀色鏡面鑲鑽肩背包為最高單價商品、上看41萬8,900元。黑色耶誕主題則有金銀絲花呢夾克、格紋緹花羊毛小洋裝，或像是牧森身上的尼龍刺繡連帽外套，並透過黑色真絲領結呈現造型變化、更有GUCCI源自義大利的貴族氣息。
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