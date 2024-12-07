盤點8大必買最「台」伴手禮 外國人都愛這一味！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣伴手禮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大台灣伴手禮。

相信多數人到外地旅遊或出差時，都有著攜帶伴手禮回家送給親友的習慣，而作為熱門觀光勝地並以「美食天堂」著稱的台灣，其伴手禮更是深受國內外遊客的青睞。無論是散發濃郁香氣的台灣茶，還是象徵吉祥的鳳梨酥，各個都蘊含著台灣在地的風味與文化底蘊。那麼在琳瑯滿目的伴手禮中，又以哪些最為經典或值得推薦呢？

台灣獨有茶種多元送禮自用兩相宜 「麻糬」Q彈咬勁吃起來超療癒

▲ 網友熱議TOP8台灣伴手禮 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「台灣伴手禮」相關話題的討論，可以發現「茶葉」最受推崇。台灣緯度適中、擁有豐富地形，因此得以培養多元獨特的茶樹品種，成為國際上知名的「茶葉王國」，讓網友在討論送給外國朋友的伴手禮時，說道「台灣的茶文化確實是蠻有名的，很適合拿來送外國人」，不僅是能代表台灣的重要文化之一，台灣獨有的茶種更能讓人為之一亮。

如有網友說道「如果想要送比較特別的茶葉，我推薦梨山紅茶」，其他人則補充「通常外國人比較習慣紅茶」，認為送甘甜、不苦澀的「高山茶」或紅茶類都很有面子且不易踩雷；不過網友也提醒「外國人可能不知道怎麼泡（茶葉）」，建議送「茶包」較為適合，也可以搭配送「台灣茶格芙蕾」、「茶香酥餅」等茶口味的小點心，除了能與茶一起享用外，同樣可展現台灣的獨有文化。

還有許多網友推薦台灣傳統點心「麻糬」，不僅「價格不貴，料好實在」，獨特的Q彈口感更擄獲了無數人的心。

便有網友分享自己喜愛的店家，表示「每一顆的內餡滿滿，真材實料，味道明確，很有飽足感，是看起來可愛，吃起來療癒的下午茶點心」、「鹹的麻糬也很好吃」，指出近年有不少新興的麻糬店，主打多樣、創新的特色口味，以及精緻又富有巧思的包裝，無論是偏好鹹或甜的口味都能獲得滿足，是送禮自用兩相宜的伴手禮之一。

而當講到台灣伴手禮，絕對少不了台灣最具代表性的糕餅之一「鳳梨酥」。酸中帶甜的內餡，搭配帶有馥郁奶油香氣外皮，讓網友盛讚「皮薄又酥，內餡也不會很甜，好吃」、「原汁原味的好味道」，認為其口味多數人都可接受，十分推薦送給初來台灣遊玩的外國朋友享用。

又因為烘焙方式及食材選用的各不相同，因此每顆鳳梨酥都有其獨特的口感，讓各大鳳梨酥品牌的選擇也成為了網友的討論焦點。

伴手禮不僅是一份美味，更是一份濃縮的文化情感。下一趟旅程，別忘了挑選一份充滿台灣味的伴手禮，將這份獨特的感動分享給你的朋友、家人，或國際友人吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣伴手禮」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/20~2024/11/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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