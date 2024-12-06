音樂串流平台年度回顧公開！周杰倫奪華語榜首 BTS成員全面攻佔熱門歌曲榜單
轉眼就到了12月，不管你習慣用哪個平台聽音樂，都趕快打開來看看今年到底都聽了哪些歌，回顧、分享今年度精彩的音樂旅程。
Apple Music
已經更新到iOS 18.1或後續版本的iPhone使用者現在打開Apple Music App，從首頁 > 新發現 > 搜尋標籤頁就可以看到自己的「2024音樂回憶」，包括播放音樂時數、排行、最愛歌曲、歌手、風格等。「Apple Music音樂回憶」全年均有提供，每月提供洞察資料，持續更新至日曆年的最後一天，讓音樂愛好者全年都能不斷收聽、探索並分享。
Apple Music也同步公告了2024年度排行榜，根據Apple Music串流播放、Shazam標籤、廣播電台播放量、歌詞閱讀次數等數據，Kendrick Lamar的〈Not Like Us〉成為全球Apple Music串流播放次數冠軍，Benson Boone的〈Beautiful Things〉則是今年Shazam上辨識次數最多的歌曲，而Dua Lipa的〈Houdini〉則是全球廣播電台播放最多的歌曲。
KKBOX
「KKBOX REWIND 2024」年度回顧體驗已上線，將整年的聆聽足跡化為專屬「音樂應援收藏車」讓用戶珍藏。即日起至2025年1月6日，用戶登入行動裝置App即可在「發現」頁面橫幅或是右上角最新通知中開啟個人年度聆聽回顧體驗。除了各種聆聽數據，KKBOX更將用戶每一次對喜愛歌手與歌曲的聆聽化為裝載拍立得、應援手燈、應援扇、票根等追星小物的收藏車，展現每個人獨特的音樂品味。
另外，KKBOX也推出多重超值周年慶優惠，2025年1月10日前購買標準音質年度方案，最低可享7.5折優惠，家庭方案湊滿6人平均每天花費不到1元，全年最優惠。「無損音質」服務12月31日前個人購買1年直接享6折優惠。
Spotify
用戶現在從首頁即可點選並開啟個人化年度回顧體驗，包括全新的年度音樂進化史與歌單、全新的個人最愛歌手功能，今年Spotify音樂及Podcast的分享功能也加入年度回顧，另外，粉絲也可在年度回顧體驗中獲得來自最愛歌手的問候短片。
而Spotify也同步公開了全球最多串流收聽次數的華語流行歌手榜單，周杰倫、林俊傑及陳奕迅持續受到全球華語流行音樂粉絲的喜愛，而理想混蛋與派偉俊等新一代臺灣歌手也在臺灣年度回顧榜單上名列前茅。而台灣聽眾最愛的音樂排行榜則是被K-Pop歌手全面攻佔，BTS防彈少年團成員更攻佔台灣最多串流收聽次數歌曲排行，V的〈Love Me Again〉及〈FRI(END)S〉分別名列第1、第4名；Jin的〈The Astronaut〉、Jung Kook的〈Seven (feat. Latto) 〉、Jimin的〈Who〉則分別登上第5、6、7名。
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