音樂串流平台年度回顧公開！周杰倫奪華語榜首 BTS成員全面攻佔熱門歌曲榜單

轉眼就到了12月，不管你習慣用哪個平台聽音樂，都趕快打開來看看今年到底都聽了哪些歌，回顧、分享今年度精彩的音樂旅程。

Apple Music

已經更新到iOS 18.1或後續版本的iPhone使用者現在打開Apple Music App，從首頁 > 新發現 > 搜尋標籤頁就可以看到自己的「2024音樂回憶」，包括播放音樂時數、排行、最愛歌曲、歌手、風格等。「Apple Music音樂回憶」全年均有提供，每月提供洞察資料，持續更新至日曆年的最後一天，讓音樂愛好者全年都能不斷收聽、探索並分享。

Apple Music也同步公告了2024年度排行榜，根據Apple Music串流播放、Shazam標籤、廣播電台播放量、歌詞閱讀次數等數據，Kendrick Lamar的〈Not Like Us〉成為全球Apple Music串流播放次數冠軍，Benson Boone的〈Beautiful Things〉則是今年Shazam上辨識次數最多的歌曲，而Dua Lipa的〈Houdini〉則是全球廣播電台播放最多的歌曲。

KKBOX

「KKBOX REWIND 2024」年度回顧體驗已上線，將整年的聆聽足跡化為專屬「音樂應援收藏車」讓用戶珍藏。即日起至2025年1月6日，用戶登入行動裝置App即可在「發現」頁面橫幅或是右上角最新通知中開啟個人年度聆聽回顧體驗。除了各種聆聽數據，KKBOX更將用戶每一次對喜愛歌手與歌曲的聆聽化為裝載拍立得、應援手燈、應援扇、票根等追星小物的收藏車，展現每個人獨特的音樂品味。

另外，KKBOX也推出多重超值周年慶優惠，2025年1月10日前購買標準音質年度方案，最低可享7.5折優惠，家庭方案湊滿6人平均每天花費不到1元，全年最優惠。「無損音質」服務12月31日前個人購買1年直接享6折優惠。

Spotify

用戶現在從首頁即可點選並開啟個人化年度回顧體驗，包括全新的年度音樂進化史與歌單、全新的個人最愛歌手功能，今年Spotify音樂及Podcast的分享功能也加入年度回顧，另外，粉絲也可在年度回顧體驗中獲得來自最愛歌手的問候短片。