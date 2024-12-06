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7-ELEVEN推「寶可夢冬季嘉年華」！APP集點限量送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣　「紫魅冰風暴思樂冰、玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜」快搶吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手「寶可夢」推第二波合作，全新「寶可夢冬季嘉年華」主題超萌限定商品搶先曝光；12月11日至12月31日購買寶可夢系列指定商品，可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「寶可夢」推第二波合作，全新「寶可夢冬季嘉年華」主題超萌限定商品搶先曝光；12月11日至12月31日購買寶可夢系列指定商品，可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN去年攜手風靡全球的「寶可夢」跨界合作共同開發商品大受好評，自12月11日起7-ELEVEN展開第二彈全新合作，以漫畫風格設計全新「寶可夢冬季嘉年華」主題，加入更多寶可夢，並開發和風洋食鮮食新品及擴大用品結構，同時於OPENPOINT APP「小7集點卡」推出集點送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣活動，數量有限送完為止，預計將再掀收集打卡熱潮。

7-ELEVEN近年深化經營肖像商機，於全台1,800家門市獨家設置「OPEN PLAZA」專區，持續開發不同類型肖像周邊商品，今年率超商通路之先在台北、高雄兩地推出全新2間「寶可夢主題店」、於部分門市引進Pokémon Ga-Olé機台、販售寶可夢集換式卡牌等，吸引更多消費者到7-ELEVEN體驗寶可夢魅力。

本次「寶可夢冬季嘉年華」推出系列食飲為一大亮點，不僅商品包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢Q萌登場，7-ELEVEN鮮食團隊更前往日本超商切磋交流，全新開發日式和風洋食，帶來原汁原味的「和風漢堡餐」，漢堡採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，口感飽滿厚實。另一款「歐姆蛋包飯飯糰」以4種番茄特調，正宗日式蛋包飯酸甜療癒。還有全新「奶酥捲餡土司」，奶酥香氣四溢，土司體鬆軟Q彈，可作為早餐或是午茶小點。另外皮卡丘也躍上「御料小館韓風洋釀炸雞」、「鮪魚洋芋溏心蛋三明治」嶄新包裝，同時推出「寶可夢玉米餅串連包濃湯風味」。

同樣超好拍的還有7-ELEVEN獨家現做冰品：思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯，夢幻繽紛葡萄粉紫色澤，酸甜冰沙口感、葡萄果香濃郁，即將席捲全台；「雪淋霜」霜淇淋則有「玫瑰鹽濃焦糖」新口味，使用手工熬煮焦糖醬，炒出自然焦香味再拌入鮮奶油，佐以喜馬拉雅山玫瑰鹽提升風味，甜而不膩。限定現做冰品除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯外，12月11日起購買兩件雪淋霜即可加贈伊布造型湯匙一支，好吃又好拍，各店數量有限、贈完為止。

7-ELEVEN掌握周邊商品蒐集熱潮，12月11日起於指定門市推出多款與寶可夢攜手合作的超萌用品系列，除了皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢外，還有來自伽勒爾地區的敲音猴、炎兔兒和淚眼蜥等，推薦實用的「摺疊收納箱」、「旅行用收納三件組」、「寶可夢摺疊桌」；居家擺設推薦雙面圖案設計的「寶可夢圓形抱枕」、「寶可夢方形抱枕」。

12月11日至12月31日於7-ELEVEN購買寶可夢系列指定商品，可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點即可免費兌換寶可夢Lucky STAR Ga-Olé卡匣一張，數量有限送完為止（卡匣於12月11下午3點起可預約兌換，12月20日起開放取貨）。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN攜手「寶可夢」推第二波合作，全新「寶可夢冬季嘉年華」主題超萌限定商品搶先曝光；12月11日至12月31日購買寶可夢系列指定商品，可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「寶可夢」推第二波合作，全新「寶可夢冬季嘉年華」主題超萌限定商品搶先曝光；12月11日至12月31日購買寶可夢系列指定商品，可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定現做冰品除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯，12月11日起購買兩件雪淋霜即可加贈伊布造型湯匙一支，好吃又好拍，各店數量有限、贈完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定現做冰品除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯，12月11日起購買兩件雪淋霜即可加贈伊布造型湯匙一支，好吃又好拍，各店數量有限、贈完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN掌握周邊商品蒐集熱潮，12月11日起於指定門市推出多款與寶可夢攜手合作的超萌用品系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN掌握周邊商品蒐集熱潮，12月11日起於指定門市推出多款與寶可夢攜手合作的超萌用品系列。圖／7-ELEVEN提供
12月11日至12月31日於7-ELEVEN購買寶可夢系列指定商品，可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
12月11日至12月31日於7-ELEVEN購買寶可夢系列指定商品，可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點送限定款Lucky STAR Ga-Olé卡匣，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯，夢幻繽紛葡萄粉紫色澤，酸甜冰沙口感、葡萄果香濃郁。圖／7-ELEVEN提供
思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯，夢幻繽紛葡萄粉紫色澤，酸甜冰沙口感、葡萄果香濃郁。圖／7-ELEVEN提供
皮卡丘躍上「御料小館韓風洋釀炸雞」、「鮪魚洋芋溏心蛋三明治」嶄新包裝。圖／7-ELEVEN提供
皮卡丘躍上「御料小館韓風洋釀炸雞」、「鮪魚洋芋溏心蛋三明治」嶄新包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「雪淋霜」霜淇淋推出「玫瑰鹽濃焦糖」新口味，使用手工熬煮焦糖醬，炒出自然焦香味再拌入鮮奶油，佐以喜馬拉雅山玫瑰鹽提升風味，甜而不膩。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「雪淋霜」霜淇淋推出「玫瑰鹽濃焦糖」新口味，使用手工熬煮焦糖醬，炒出自然焦香味再拌入鮮奶油，佐以喜馬拉雅山玫瑰鹽提升風味，甜而不膩。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「寶可夢冬季嘉年華」推出系列食飲為一大亮點，商品包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢Q萌登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「寶可夢冬季嘉年華」推出系列食飲為一大亮點，商品包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢Q萌登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食團隊前往日本超商切磋交流，全新開發日式和風洋食，帶來原汁原味的「和風漢堡餐」，漢堡採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，口感飽滿厚實，售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食團隊前往日本超商切磋交流，全新開發日式和風洋食，帶來原汁原味的「和風漢堡餐」，漢堡採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，口感飽滿厚實，售價99元。圖／7-ELEVEN提供

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