韓國無伴奏人聲天團 MayTree 強勢回歸！臺灣限定驚喜準備就緒

韓國超高人氣無伴奏人聲天團MayTree（五月樹），睽違五年，這支紅遍全球的阿卡貝拉天團即將於 12 月 11 日在高雄衛武營戲劇院、12 月 14 日在臺北國家音樂廳震撼開唱。本次演出不僅以《聖誕快樂 MayTree’s Mas》為主題，讓音樂廳秒變聖誕派對，更將帶來多首獨家「臺灣限定」驚喜曲目，與粉絲共享溫暖歡樂的佳節氛圍！

疫情期間，MayTree意外以無伴奏人聲創意模仿各種生活音效爆紅——從微軟 Windows 開機音樂、iPhone鈴聲，通通難不倒他們，甚至推出韓劇《魷魚遊戲》純人聲版造成轟動，創下點擊次數高達2.8億次的成績，以驚人的表現吸引全球目光，成為社群平臺的熱門話題。隨後 MayTree 的國際邀約不斷，包括美國達人秀、法國達人秀等國際綜藝節目也紛紛向他們招手，登上各大國際媒體版面，儼然成為世界級阿卡貝拉的指標性團體。

本次來臺，MayTree 音樂總監姜秀暻（Soo-kyung Kang / Soo）說：「我們觀察到無論是車站、便利商店、或是垃圾車，有很多很棒的音樂在臺灣人的生活中，大家也許平常並不會特別注意，但是當它被用人聲演唱時，一定會覺得『哇，好好聽！』」她透露，這次特別為臺灣粉絲準備了「臺灣人才懂」的驚喜音樂。MayTree擔任女高音的成員林竪娫（Lim Su-yeon／Erika）表示：「我們在網路上受歡迎的影片主題，包括電影、動畫、戲劇、手遊、流行歌，還有許多是關於大家生活周邊的一些聲音，像是手機鈴聲、電腦開機音樂、或是車站等等的音樂，用人聲來重現這些大家所熟悉的旋律，特別能產生大家的共鳴。」而他們為了這次臺灣的演唱會，特別挑選了臺灣人所熟悉的音樂，用人聲重新演繹，希望能帶給臺灣粉絲全新的聽覺體驗。

聖誕派對限定，讓經典音樂煥然一新！

此外，除了臺灣限定的驚喜，MayTree這次的演唱會主題也定調為《聖誕快樂MayTree’s Mas》。團長張相仁（Sang-in Jang / S.I.）表示，希望透過音樂，和粉絲們一起感受聖誕節的溫馨。他說：「我們喜歡聖誕節，因為在聖誕節時，每一個人都是非常開心歡喜、感恩、滿足的，大家會圍在一起唱著聖誕歌曲，回顧一年來的努力，也對未來充滿希望。從古至今有非常非常多令人嚷嚷上口的聖誕歌曲，我們希望可以將這些歌曲唱出來，在好聽的音樂中，跟粉絲們一起感受聖誕節的氣氛。」從耳熟能詳的聖誕經典曲目到 MayTree 特有的創意編曲，現場將洋溢節日的喜悅與幸福，讓每一位觀眾沉浸於阿卡貝拉的魔力之中。

《韓國無伴奏人聲天團——MayTree 臺灣演唱會》由歐普思音樂藝術及聯合數位文創共同主辦，僅高雄、臺北兩場，觀眾除了可以親身感受這支天團的現場魅力，還能獲贈由歐客佬精品咖啡贊助的限量 MayTree 濾泡式掛耳精品咖啡包，為演出增添一抹香氣與暖意。歡迎樂迷一起用音樂迎接聖誕的到來，與 MayTree 共度這場獨一無二的音樂派對！

演出資訊：

高雄：2024/12/11 (三) 19:30pm 衛武營國家藝術文化中心戲劇院

台北：2024/12/14 (六) 19:30pm 國家音樂廳