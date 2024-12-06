動物系貼圖再稱霸！LINE推感謝祭買指定貼圖抽iPhone 16

年度LINE貼圖排行榜來了！今年你最常用的貼圖是哪張、最愛哪個創作者，即日起至12月13日23:59止，前往「我的貼圖回顧」（https://lin.ee/C3vGMY2/crtw）即可查看整年的貼圖紀錄排行，還可快速分享給好友，喜好風格一目瞭然。

除了公告貼圖排行，即日起至12月11日23:59止，LINE貼圖同步推出「2024，給自己的感謝祭」，購買/贈送指定活動貼圖，可同時參加「幸運獎品券」和「集章拿100代幣」活動，集滿4個章即可兌換LINE代幣100枚，還有機會獲得iPhone 16。

LINE貼圖今年最大的突破是全新推出「貼圖拼貼樂」功能，吸引年輕人自由創作出更貼合生活場景的貼圖，增強了貼圖的日常應用性。官方貼圖榜由「好想兔-北藍日常」拿下冠軍，原創貼圖則由「白爛貓」在原創市集10周年之際再度登頂，來自韓國的「線條小狗」憑藉簡單線條和生動表現成為黑馬，萌系設計深受喜愛。