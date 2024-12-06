紅酒燉牛肉零廚藝秒上桌 來一客推料理包銅板價開吃

除了新口味辛辣香菇杯麵掀起搶購熱潮，來一客趁著年末再出擊，將經典功夫菜「上湯獅子頭」，以及馥郁法式風味的「紅酒燉牛肉」，變成可常溫保存、只要簡單的微波或是隔水加熱就能上桌的料理包，搶攻居家料理、加熱即食市場。

其中首推紅酒燉牛肉，以蔬菜、番茄為基底，使用特選牛腩經長時間慢燉至軟嫩入味，加熱直接配飯、拌麵吃，或是佐歐式麵包搭配著吃都有不同風味。而上湯獅子頭則是以濃郁豬骨高湯和新鮮白菜為基底，內容還有一大顆選用肉筋少、油脂適中豬後腿肉搭配荸薺製成的獅子頭，零廚藝也能輕鬆上菜。