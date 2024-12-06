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紅酒燉牛肉零廚藝秒上桌 來一客推料理包銅板價開吃
除了新口味辛辣香菇杯麵掀起搶購熱潮，來一客趁著年末再出擊，將經典功夫菜「上湯獅子頭」，以及馥郁法式風味的「紅酒燉牛肉」，變成可常溫保存、只要簡單的微波或是隔水加熱就能上桌的料理包，搶攻居家料理、加熱即食市場。
其中首推紅酒燉牛肉，以蔬菜、番茄為基底，使用特選牛腩經長時間慢燉至軟嫩入味，加熱直接配飯、拌麵吃，或是佐歐式麵包搭配著吃都有不同風味。而上湯獅子頭則是以濃郁豬骨高湯和新鮮白菜為基底，內容還有一大顆選用肉筋少、油脂適中豬後腿肉搭配荸薺製成的獅子頭，零廚藝也能輕鬆上菜。
家樂福即日起至12月13日更於指定店舖推出創新吃法，內湖店11:30～13:00自助餐區推出來一客料理餐，紅酒燉牛肉或上湯獅子頭搭配2道產銷履歷蔬菜與飯食只要68元銅板價；14:00起推出「代客煮」，顧客可自行購買喜愛的泡麵，加價49元即可搭配來一客紅酒燉牛肉烹調成乾拌麵，或者選擇上湯獅子頭加入泡麵烹調成濃郁湯麵。另外，內湖店、經國店、文心店、鼎山店4店限定，購買2顆以上法式大圓麵包，享分切麵包佐搭來一客紅酒燉牛肉，體驗法式美味吃法。
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