墾丁凱撒雙12優惠快閃！住一晚只要1,212元

雙12購物節快到了，墾丁凱撒大飯店即日起至12月13日推出「1212年終盛典」優惠活動，四人同行享用發現西餐廳自助晚餐、住宿只要加價1,212元，或是持3張「凱撒飯店聯合住宿券」即可平日雙人入住景觀客房三天兩夜。專案預訂日最長開放至明年3月底。

看準年末派對、親友聚餐需求強勁，墾丁凱撒1212年終盛典祭出發現西餐廳四人同行享用自助晚餐，只要加價1,212元即可四入入住景觀客房一晚、不含早。換算下來，平日、小假日四人同行住宿一晚含自助晚餐，每人最低1,491元起，十分划算。此外，專案再加碼指定日升等花園客房免加價。優惠每日限量，即日起開放預訂至2025年1月24日訂房。

持有「凱撒飯店聯合住宿券」者，即日起至12月31日同步推出住宿券訂房加碼優惠，於活動期間預訂2025年3月31日之前的訂房，入住時、持3張ITF凱撒飯店連鎖住宿券，即可平日雙人入住景觀客房三天兩夜，約28折，