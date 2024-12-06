鐵道迷看過來！ 鐵道模型夢想樂園展12月7日登場

台鐵首度攜手日本株式會社関水金屬KATO公司舉辦「鐵道模型夢想樂園」鐵道模型展，將於12月7日至12月8日在台北車站登場，現場除將銷售「台灣限定版」包裝的EMU3000型N規模型及EMU3000系列鐵道商品外，也祭出各項優惠，另網購和夢工場也推出不限金額加1元可加購「EMU3000紀念方巾」。

「鐵道模型夢想樂園」鐵道模型展12月7日至8日在台北車站開跑，台鐵公司表示，現場展位除販售特製「台灣限定版」包裝的EMU3000型N規模型外，還有各式EMU3000系列周邊鐵道商品折扣優惠活動，包括多種DIY立體列車拼木、迷你零錢包及迴力車筆等。

此外，台鐵夢工場為回饋無法到場參與活動的鐵道迷朋友，也將同步於12月1日開始在網路商店及全台各鐵路商品販售門市推出EMU3000系列商品優惠活動，12月7日至12月15日期間更加碼推出網路商店限定精選系列商品優惠，除有多款台鐵明星車隊系列熱銷商品折扣，活動期間全館不限品項、不限消費金額，都享有以1元加購「EMU3000紀念方巾」一條。