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節日禮品推薦 Stella McCartney、Delvaux喜悅迎新

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BALLY 羊毛針織上衣，34,600元。圖／BALLY提供
BALLY 羊毛針織上衣，34,600元。圖／BALLY提供

再三周就要迎接西方的聖誕節，多個時尚品牌包含Stella McCartney、Delvaux、MARC JACOBS與Bally都推出了以金色、星星或是紅色為元素的節日系列服裝、包款或鞋履商品，可以是餽贈禮品，為自己的派對造型煥然一新，喜悅迎向全新一年。

來自瑞士的時尚品牌BALLY先前曾由韓國演員丁海寅示範了一套Bally秋冬瑞士紅造型，大紅色的毛衣上有著白色十字象徵瑞士國徽；大紅色除了與聖誕節的顏色吻合，同時Bally也推出了羊毛針織上衣、棒球帽、羊毛圍巾等商品，其中羊毛圍巾圍雙色，並有低調的Bally字樣，此外高領針織毛衣也可搭配西裝，展示古典也現代的歐式風格。

Marc Jacobs則拍攝了一組節慶形象視覺，並推薦了星光熠熠系列包款，將The Sack肩背包、The Tote Bag、The Snapshot小包全數賦予黑底、白色星星的設計，讓星星隨身、幸福與好運也隨身；Stella McCartney的「Stellabration節日狂歡」則有像是黑白Elyse厚底鞋、Stella Ryder午夜黑色肩包，帶有1920年代的懷舊時髦，其中前者具有拼色厚底，帶來隱形增高效果，後者可手提可肩背，並搭配洗練的金色五金，典雅高貴。

比利時王室愛用品牌Delvaux的包款一向是工藝、優雅氣質的保證，其中The Grand Place圍巾雲朵藍色款擁有以比利時建築圍繞成的曼妙天空，可自由纏繞、為造型畫龍點睛，Pin Toy Éclat爵士紅色小包則以品牌經典的皮底弧形包款底部搭配金色鏈結，輕巧隨身，也是Delvaux品牌中價位相對入門款式，適合年底犒賞自己、入門王室愛用品牌。

Marc Jacobs The Sack星光熠熠肩背包，24,700元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs The Sack星光熠熠肩背包，24,700元。圖／Marc Jacobs提供
Stella McCartney推出了「Stellabration節日狂歡」系列，包含鞋履、包款等推薦商品。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney推出了「Stellabration節日狂歡」系列，包含鞋履、包款等推薦商品。圖／Stella McCartney提供
DELVAUX The Grand Place圍巾雲朵藍色款，8,000元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX The Grand Place圍巾雲朵藍色款，8,000元。圖／DELVAUX提供
BALLY BALLYRINA CREST芭蕾舞平底鞋，31,800元。圖／BALLY提供
BALLY BALLYRINA CREST芭蕾舞平底鞋，31,800元。圖／BALLY提供
DELVAUX Pin Toy Éclat包爵士紅色款，91,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Pin Toy Éclat包爵士紅色款，91,600元。圖／DELVAUX提供
BALLY 羊毛圍巾，8,800元。圖／BALLY提供
BALLY 羊毛圍巾，8,800元。圖／BALLY提供

品牌 圍巾

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