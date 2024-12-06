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螞蟻控必須吃！承繼 X 英倫時尚品牌限定甜點下周開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
特殊的「肉桂阿曼」將在Burberry X 承繼限定餐車中現身。圖／承繼提供
特殊的「肉桂阿曼」將在Burberry X 承繼限定餐車中現身。圖／承繼提供

節慶的時刻，美味更能增進歡聚氣氛。時尚品牌Burberry宣布將在新光三越A9館香緹之心帶來節慶限定餐車，並與台灣人氣品牌「承繼」（CHENG JI）合作推出獨家甜品，同時為響應Burberry全球Wrapped in Burberry的精神，呈現了以品牌經典格紋為基礎的全新節慶紅色視覺。

網路起家進而開設實體店面的承繼，肉桂捲、焦糖起司蛋糕都是人氣商品。本次Burberry選擇與之合作，進而以英式風格為靈感推出「-18°c焦糖起司蛋糕」與「肉桂阿曼」兩款限定甜點。其中前者添增了英式早餐茶風味，讓口感更為清爽均衡，肉桂阿曼則結合了單一莊園可可豆，該系列商品將僅在Burberry節慶限定餐車販售。

活動現場加入Burberry官方LINE帳號成為好友後、還可獲熱飲一杯，數量有限。Burberry節慶限定餐車將從2024年12月12日至2025年1月2日為止，每日中午12點至晚上7點，活動期間Burberry新光三越A9專門店還將推出特殊包裝，將Burberry經典的格紋賦予暖色調格紋，同時現場並提供多款喀什米爾圍巾，可透過特殊包裝，添增自用或餽贈的暖心情意。

Burberry節慶系列Rocking Horse鐵鏽色絎縫肩背包，79,000元。圖／Burberry提供
Burberry節慶系列Rocking Horse鐵鏽色絎縫肩背包，79,000元。圖／Burberry提供
Burberry將從2024年12月12日起，與人氣甜點品牌承繼合作，打造節慶限定餐車。圖／Burberry、承繼提供（合成圖）
Burberry將從2024年12月12日起，與人氣甜點品牌承繼合作，打造節慶限定餐車。圖／Burberry、承繼提供（合成圖）
Burberry節慶系列Knight Arc鐵鏽色牛皮提包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry節慶系列Knight Arc鐵鏽色牛皮提包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry節慶限定餐車將與承繼合作帶來獨家商品-18°c焦糖起司蛋糕。圖／承繼提供
Burberry節慶限定餐車將與承繼合作帶來獨家商品-18°c焦糖起司蛋糕。圖／承繼提供

Burberry 品牌 起司

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