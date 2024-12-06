螞蟻控必須吃！承繼 X 英倫時尚品牌限定甜點下周開賣
節慶的時刻，美味更能增進歡聚氣氛。時尚品牌Burberry宣布將在新光三越A9館香緹之心帶來節慶限定餐車，並與台灣人氣品牌「承繼」（CHENG JI）合作推出獨家甜品，同時為響應Burberry全球Wrapped in Burberry的精神，呈現了以品牌經典格紋為基礎的全新節慶紅色視覺。
網路起家進而開設實體店面的承繼，肉桂捲、焦糖起司蛋糕都是人氣商品。本次Burberry選擇與之合作，進而以英式風格為靈感推出「-18°c焦糖起司蛋糕」與「肉桂阿曼」兩款限定甜點。其中前者添增了英式早餐茶風味，讓口感更為清爽均衡，肉桂阿曼則結合了單一莊園可可豆，該系列商品將僅在Burberry節慶限定餐車販售。
活動現場加入Burberry官方LINE帳號成為好友後、還可獲熱飲一杯，數量有限。Burberry節慶限定餐車將從2024年12月12日至2025年1月2日為止，每日中午12點至晚上7點，活動期間Burberry新光三越A9專門店還將推出特殊包裝，將Burberry經典的格紋賦予暖色調格紋，同時現場並提供多款喀什米爾圍巾，可透過特殊包裝，添增自用或餽贈的暖心情意。
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