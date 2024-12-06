螞蟻控必須吃！承繼 X 英倫時尚品牌限定甜點下周開賣

節慶的時刻，美味更能增進歡聚氣氛。時尚品牌Burberry宣布將在新光三越A9館香緹之心帶來節慶限定餐車，並與台灣人氣品牌「承繼」（CHENG JI）合作推出獨家甜品，同時為響應Burberry全球Wrapped in Burberry的精神，呈現了以品牌經典格紋為基礎的全新節慶紅色視覺。

網路起家進而開設實體店面的承繼，肉桂捲、焦糖起司蛋糕都是人氣商品。本次Burberry選擇與之合作，進而以英式風格為靈感推出「-18°c焦糖起司蛋糕」與「肉桂阿曼」兩款限定甜點。其中前者添增了英式早餐茶風味，讓口感更為清爽均衡，肉桂阿曼則結合了單一莊園可可豆，該系列商品將僅在Burberry節慶限定餐車販售。