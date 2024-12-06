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越燒越旺！新竹巨城周年慶業績漲5% 末4日推加碼衝業績
新竹巨城周年慶進入最後倒數階段，雖第2天就發生火警意外，但業績越燒越旺，前8天業績較去年同期成長5%。為回饋消費者，巨城推出末4日好禮加碼，保暖衣物下殺3折、掃地機器人半價等。消費滿額再贈購物券、精品筆、咖啡禮盒、霜淇淋。
新竹巨城指出，12月6日至9日累計滿20萬元，加碼贈知名精品筆；12月7日至9日消費累計萬元，贈送影咖啡小將軍禮盒乙份；12月9日起，消費6000元可兌換「GODIVA霜淇淋」乙支。
巨城VIP專享奢華再升級，最後4天跨日累計6萬、15萬再享電子抵用券；12月6日至9日全館當日累計滿5萬再送購物券。大受歡迎的阿Mall及Mall妹來店禮最後4天「旅行必備組」，滿額還可兌換Big City環保購物袋。
今天起4天，巨城持續推出獨家保暖好物，3樓「blank」BODYLUV蓬蓬雙人組下殺6.1折、1F「adidas originals」運動外套只要1290元、3樓「CACO」NAVY撞色剪接大學服只要3折、5樓居家必備「石頭科技」Qrevo Master價格直接砍半。輕食甜點還有滿千再送「春上原味布丁蛋糕」。
新竹巨城表示，今年共推出111家快閃櫃位進駐，結合品牌聯合展售會，包含United Athle、quentina、Batier等知名服裝品牌天天折扣最優惠；還有Rider推出的電動行李箱和兒童摩托車。
最後4天B3至3樓國際櫥窗再加碼滿千送百，眾多運動服飾、配件鞋子搭配優惠促銷，掀起搶購潮。在天氣驟降加持下啟動禦寒商機，Outdoor服飾區大衣夾克熱銷，滿萬再加贈。遠東巨城有信心2024周年慶營業額超標，再創高峰。
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