萊爾富買指定春節福袋商品 頭獎抽台積電股票

距離2025年農曆春節僅剩下1個多月，許多民眾引頸期盼的超商重頭戲「春節福袋」近期將陸續登場，萊爾富為讓民眾在「龍」尾「蛇」頭能博個好兆頭，歲末迎新春超給「利」，自12月11日起，首波重磅推出「金蛇年發財卡」（全台限量25萬張，每張售價100元），還有與專門販售各式IP授權周邊的潮玩品牌楽玩多WAYTOFUN合作推出的「楽玩多WAYTOFUN福箱」（全台限量6,000箱，每箱售價799元），以及廣受好評、連續2年販售的中景科技E-books「2025 3C資訊超值福袋組」（全台限量2,000組，每組售價799元）；第二波萊爾富將於12月25日正式上市「金蛇年福袋」（全台限量8萬3千袋，每袋售價200元）。

萊爾富表示，今年發行的「金蛇年發財卡」、「金蛇年福袋」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「楽玩多WAYTOFUN福箱」，皆內含1張抽獎券，並享有雙重中獎機會，包含第一重的「立即刮大獎」，祭出多項萬元大獎好禮即刮即中，第二重的「序號抽台積電（2330）股票」（須註冊成為萊爾富正式會員），萊爾富更是開超商先例，以最低100元起，於指定日前登錄序號，就可抽頭獎「台積電股票」乙張（頭獎名額3名），每次將抽1名頭獎幸運得主（中獎人須於萊爾富指定時間至萊爾富總公司所在地配合完成股票贈與相關文件簽立及機會中獎所得稅多退少補事宜，如拒絕或逾期未配合辦理，視同放棄中獎權利，股票實際金額將會依照萊爾富辦理贈與股份轉帳之前一日的台積電股票收盤價為準，並據以核算應代扣繳之機會中獎所得稅，中獎者另需負擔股票集保服務費，詳情可上萊爾富活動官網查詢），每一序號愈早登錄，最高可獲得3次抽獎機會，每一序號限中獎乙次。

而萊爾富也規劃於114年的1月3日、2月3日、3月10日這三天的下午3點在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播「台積電得獎者」抽獎儀式，更多詳情可上萊爾富活動官網查詢。消費者可於113年12月11日至114年3月4日期間購買萊爾富指定的任一發財卡、福袋與福箱，並於114年3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員並完成登錄序號，即享1次抽獎資格，就有機會成為時下最夯的「台積電」股票幸運得主，想在一開春就成為「台積電」股東，不妨趁早入手萊爾富的春節福袋。

※溫馨提醒：萊爾富發行之「金蛇年發財卡」、「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「金蛇年福袋」，因應全台門市配送時間與距離差異，部分地區會有提前配達之情形，原則上門市到貨即可開賣，並不影響中獎機率與民眾權益。