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雲朵帆布包、公仔帶回家！ 金子半之助聯名「吃貨恐龍」
為慶祝登台10週年，日本天丼品牌「金子半之助」本季首度與人氣IP「吃貨恐龍」攜手，推出獨家聯名限量週邊活動，活動期間用餐加價，就可獲得「聯名雲朵帆布包」、「吃貨恐龍磁鐵」、「吃貨恐龍公仔」等週邊產品，讓粉絲在用餐之餘，也能將吃貨恐龍帶回家。
「金子半之助」以現炸天婦羅為招牌，「吃貨恐龍」則是台灣人氣原創IP，擁有可愛療癒的模樣。本次聯名推出的「雲朵帆布包」採簡約設計，印有吃貨恐龍結合鳳尾蝦的圖案，實用也具有童趣感。「吃貨恐龍磁鐵」則有2種造型，可以看到恐龍們共同在丼飯碗內相聚，或是富士山雷龍背著炸蝦的可愛模樣。至於「吃貨恐龍公仔」採立體造型，同樣採富士山雷龍背上炸蝦的造型，適合粉絲蒐集。
12月9日起，凡於金子半之助門市消費任一經典天丼，加價199元即可獲得「雲朵帆布包」1個；12月30日起，點購雙人套餐可獲得「吃貨恐龍磁鐵」1個（隨機出貨）；1月9日起，消費任一丼飯產品加價599元，可獲得「吃貨恐龍公仔」。另外在1月13日起，消費任一丼飯產品，即贈紅包袋。
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