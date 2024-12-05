國泰航空規劃開航「香港-慕尼黑」 營運初期每周4班
國泰航空今天宣布，將於明年夏季首次開辦香港-慕尼黑航線，同時復航香港-布魯塞爾，為旅客提供往來香港與該兩個主要歐洲城市的直航聯繫。國泰航空目前提供香港-法蘭克福每天一班，第二條德國航線香港-慕尼黑將於2025年6月16日啟航，營運初期提供每周4班服務，這兩條航線都將以空中巴士A350客機執飛。
國泰航空表示，慕尼黑擁有深厚的歷史文化底蘊，亦是歐洲主要的經濟、製造業和運輸中心。商務和休閒旅客可搭乘國泰航機便捷地往返香港和慕尼黑，也可透過香港樞紐頻密的國泰航班續程前往其他亞太區城市；旅客並可在慕尼黑經由國泰的夥伴航空公司之航班，繼續前往其他歐洲城市。
此外，國泰航空將於2025年8月3日起，重啟香港往返布魯塞爾的直航航班。比利時首都布魯塞爾既是區內重要的政治中心和運輸樞紐，亦有豐富的歷史名勝。新航線將為亞洲和歐洲的重點城市建立重要聯繫。
國泰航空指出，從歐洲前往香港的顧客，可以在香港轉機前往亞太眾多航點，包括由國泰航空和集團旗下低成本航空香港快運提供服務的19個內地城市。國泰集團的客運網絡將繼續擴大，預計航點總數在2025年達到100個。
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