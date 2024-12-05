夢幻紫鍵盤太美了！羅技POP ICON系列繽紛上市 撞色按鍵可自訂模式一按秒切換

想要替每天繁忙的工作帶來點繽紛活力，讓辦公桌來點不一樣的變化，就從隨時不離手的鍵盤、滑鼠下手！羅技Logitech推出全新POP ICON無線鍵盤與滑鼠，以繽紛搶眼色彩、人體工學設計、可自訂快捷模式，為辦公、學習、日常生活提供更高效率的使用體驗。

Logitech POP ICON KEYS無線藍牙鍵盤這次除了潮玩黑、時尚白、蜜糖粉，更首度推出夢幻紫新色，不只色彩夢幻，更加入了搶眼的跳色鍵盤與透明邊框的巧妙設計，而人體工學傾角與弧形鍵帽，更是貼合手型且舒適靜音，更棒的是，電池續航力可長達36個月，不用經常為電力問題煩惱。

搶眼的跳色鍵盤則是全新設計的「Action Keys」，透過Logi Options+應用程式，讓使用者可依個人習慣與需求設定4種專屬快捷模式鍵，如：「專注模式」快速啟動常用生產力工具、「娛樂模式」瞬間連接影音平台，甚至「個人時間模式」的智能通知管理，以及「輔助模式」即時提供工作建議，如自動整理郵件或設置會議提醒等，輕鬆切換指定模式，讓工作與娛樂無縫銜接。再加上Easy-Switch技術，可同時切換3台裝置，高效多工更輕鬆。

同步推出的還有POP MOUSE無線藍牙滑鼠，同樣有與可鍵盤完美搭配的石墨黑、珍珠白、玫瑰粉、薰衣紫4色，擁有SmartWheel智慧滾輪，輕輕一按即可在精準定位與高速滾動模式間無縫切換，還內建Silent Touch靜音點擊技術，使滑鼠操作更加安靜。POP MOUSE亦支援Logi Options+應用程式，可自訂快捷鍵，從連接EMOJI表情到快速啟動常用工具，同樣一鍵輕鬆搞定，還擁有24個月長效電池續航力。