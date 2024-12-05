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夢幻紫鍵盤太美了！羅技POP ICON系列繽紛上市 撞色按鍵可自訂模式一按秒切換

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
圖說04 Logitech POP MOUSE 圓潤外型、多色選擇，具 SmartWheel、Silent Touch 功能，售價 990 元。記者黃筱晴／攝影
圖說04 Logitech POP MOUSE 圓潤外型、多色選擇，具 SmartWheel、Silent Touch 功能，售價 990 元。記者黃筱晴／攝影

想要替每天繁忙的工作帶來點繽紛活力，讓辦公桌來點不一樣的變化，就從隨時不離手的鍵盤、滑鼠下手！羅技Logitech推出全新POP ICON無線鍵盤與滑鼠，以繽紛搶眼色彩、人體工學設計、可自訂快捷模式，為辦公、學習、日常生活提供更高效率的使用體驗。

Logitech POP ICON KEYS無線藍牙鍵盤這次除了潮玩黑、時尚白、蜜糖粉，更首度推出夢幻紫新色，不只色彩夢幻，更加入了搶眼的跳色鍵盤與透明邊框的巧妙設計，而人體工學傾角與弧形鍵帽，更是貼合手型且舒適靜音，更棒的是，電池續航力可長達36個月，不用經常為電力問題煩惱。

搶眼的跳色鍵盤則是全新設計的「Action Keys」，透過Logi Options+應用程式，讓使用者可依個人習慣與需求設定4種專屬快捷模式鍵，如：「專注模式」快速啟動常用生產力工具、「娛樂模式」瞬間連接影音平台，甚至「個人時間模式」的智能通知管理，以及「輔助模式」即時提供工作建議，如自動整理郵件或設置會議提醒等，輕鬆切換指定模式，讓工作與娛樂無縫銜接。再加上Easy-Switch技術，可同時切換3台裝置，高效多工更輕鬆。

同步推出的還有POP MOUSE無線藍牙滑鼠，同樣有與可鍵盤完美搭配的石墨黑、珍珠白、玫瑰粉、薰衣紫4色，擁有SmartWheel智慧滾輪，輕輕一按即可在精準定位與高速滾動模式間無縫切換，還內建Silent Touch靜音點擊技術，使滑鼠操作更加安靜。POP MOUSE亦支援Logi Options+應用程式，可自訂快捷鍵，從連接EMOJI表情到快速啟動常用工具，同樣一鍵輕鬆搞定，還擁有24個月長效電池續航力。

新品系列除了於羅技官網及全台旗艦館同步推出，POP ICON KEYS無線藍牙鍵盤另在好市多賣場獨家會員價上架，其中「夢幻紫」更於線上購物獨賣。。迎接新品上市，也將於門市推出期間限定活動，即日起至12月29日，凡購買新品即可獲得獨家POP DIY個性斜背袋乙個，並享有現場燙印服務，可將名字或喜愛的圖案印製於斜背袋上，打造專屬的潮流單品。此外，加入Logi Store專屬會員，可享更多VIP獨享好禮。

POP MOUSE無線藍牙滑鼠同步推出4種配色，售價990元。記者黃筱晴／攝影
POP MOUSE無線藍牙滑鼠同步推出4種配色，售價990元。記者黃筱晴／攝影
Logitech POP ICON KEYS鍵盤於羅技官網及全台旗艦館同步推出，建議售價1,990元。記者黃筱晴／攝影
Logitech POP ICON KEYS鍵盤於羅技官網及全台旗艦館同步推出，建議售價1,990元。記者黃筱晴／攝影
Logitech Action Keys自訂模式提升效率，打造質感辦公。記者黃筱晴／攝影
Logitech Action Keys自訂模式提升效率，打造質感辦公。記者黃筱晴／攝影
羅技POP ICON無線鍵盤與滑鼠，擁有時尚外型，還融合強大功能性與永續設計。記者黃筱晴／攝影
羅技POP ICON無線鍵盤與滑鼠，擁有時尚外型，還融合強大功能性與永續設計。記者黃筱晴／攝影
Logitech POP ICON系列無線藍牙鍵鼠，4款繽紛配色，讓桌面成為時尚焦點。圖／羅技提供
Logitech POP ICON系列無線藍牙鍵鼠，4款繽紛配色，讓桌面成為時尚焦點。圖／羅技提供

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