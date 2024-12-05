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「超高顏值合照」掀熱議 秀智、朴寶劍為CELINE合體慶開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）CELINE全球品牌大使DANIELLE、TWS、秀智SUZY、朴寶劍出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
（由左至右）CELINE全球品牌大使DANIELLE、TWS、秀智SUZY、朴寶劍出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供

法國精品品牌CELINE日前於南韓首爾清潭洞開設全新旗艦店，坐擁七層樓總面積佔地890平方米（約270坪）。為歡慶開幕活動，當日南韓的品牌大使齊聚一堂，除了男星朴寶劍、NewJeans的成員DANIELLE之外，包括本月加入的全球品牌大使秀智SUZY，以及韓國區品牌大使男團TWS，超高顏值的合照在網路上力可引發熱議。

首度以品牌大使身份公開出席CELINE活動的秀智，身穿年輕亮麗的短裙針織衫套裝，手拎展現CELINE風格精髓的最新款銀色鎖扣TRIOMPHE包亮相，方正的包身以亮澤牛皮革和天然牛皮革精心打造，巧妙平衡了柔軟度與結構感，標誌性金屬鎖扣輝映其間，加持摩登格調；NewJeans DANIELLE則手提CELINE NINO柔軟牛皮革包中型款，頂部配有精緻提把，背法多元，搭配校園風格的格紋短裙，為造型注入巴黎風格精髓與復古優雅氣息。

CELINE全球品牌大使秀智SUZY出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使秀智SUZY出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
CELINE韓國區品牌大使男團TWS出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
CELINE韓國區品牌大使男團TWS出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
（由左至右）CELINE全球品牌大使朴寶劍、秀智SUZY、TWS、DANIELLE出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
（由左至右）CELINE全球品牌大使朴寶劍、秀智SUZY、TWS、DANIELLE出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使朴寶劍出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使朴寶劍出席清潭洞旗艦店開幕。圖／CELINE提供

CELINE 南韓 品牌

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