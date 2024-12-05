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Big City遠東巨城購物中心周年慶 最後倒數壓軸回饋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Big City遠東巨城購物中心周年慶邁入最後倒數階段！今年周年慶以亮眼成績開局，前八天業績較去年同期成長5%。遠東巨城購物中心/提供
Big City遠東巨城購物中心周年慶邁入最後倒數階段！今年周年慶以亮眼成績開局，前八天業績較去年同期成長5%。遠東巨城購物中心/提供

Big City遠東巨城購物中心周年慶邁入最後倒數階段！今年周年慶以亮眼成績開局，前八天業績較去年同期成長5%（含遠東SOGO百貨新竹店）。為回饋廣大消費者的支持，遠東巨城特別推出限定好禮再加碼，把握倒數四天獨享優惠及各式滿額贈，讓消費者在享受購物樂趣的同時，將更多精彩好禮帶回家。

巨城倒數優惠誠意滿滿，12月6日至12月9日累計滿20萬元加碼贈知名精品筆感受尊榮回饋；12月7日至12月9日累計消費萬元送新竹在地知名品牌「影咖啡小將軍禮盒」乙份，在購物之餘也能提升生活香醇質感；12月9日壓軸推出累計消費6,000元可兌換小資最愛「GODIVA霜淇淋」乙支。VIP專享奢華再升級，最後四日跨日累計6萬、15萬再享電子抵用券。今年特別推出「末四日加碼贈」，12月6日-12月9日全館當日累計滿5萬還有購物券。大受歡迎的阿Mall及Mall妹來店禮最後四天「旅行必備組」，滿額還可兌換Big City環保購物袋。

此外，周六又有一波冷氣團報到，12月6日起四天持續有巨城獨家保暖好物照顧全客層，消費者敬請把握。3樓「blank」BODYLUV蓬蓬雙人組下殺6.1折、1樓「adidas originals」運動外套1,290元、3樓「CACO」NAVY撞色剪接大學服3折、5樓居家必備「石頭科技」Qrevo Master價格直接對半砍。多家知名排隊網紅甜點最後機會等你來品嚐，輕食甜點還有滿千再送「春上原味布丁蛋糕」。

今年共推出111家快閃櫃位進駐，結合品牌聯合展售會，衝刺業績之時也帶給顧客最多樣化的選擇；包含United Athle、quentina、Batier等知名服裝品牌天天折扣最優惠；還有Rider推出的電動行李箱和兒童摩托車，讓你時尚穿梭在都市角落，話題快閃櫃一次滿足生活所需和潮流搭配。最後四天國際櫥窗再加碼滿千送百，眾多運動服飾、配件鞋子搭配優惠促銷，掀起搶購潮。在天氣驟降加持下啟動禦寒商機，Outdoor服飾區大衣夾克熱銷，滿萬再加贈。

周年慶 消費 甜點

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