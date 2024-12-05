快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

Coupang酷澎在雙12開賣電器試買氣 持續滿千折200補貼

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

競逐台灣電商市場，美商Coupang 酷澎宣布，12月6日到12月15日祭出年末最大檔雙12活動「12.12年終盛典 」。看準年底尾牙贈禮與季節性家電需求上升，首次推出「家電狂BUY戰」專區，囊括廚房家電、美容家電以及季節性家電，種類齊全。雙12檔期也持續推動雙11的「滿千折兩百」補貼戰。

本次活動設有六大主題專區：「吃貨派對」、「廚房精選」、「紙品特惠」、「寶貝補貨日」、「居家個人清潔補囤貨」、「家電狂BUY戰」。活動期間，每人每天限使用一次優惠券，享受「滿千折兩百」的超值折扣。適用商品涵蓋飲料零食、保健品、衛生紙、家用清潔、個人清潔及廚房用品等上萬種精選好物。

先前不賣3C家電的Coupang 酷澎正式推出全新家電系列，首次推出「家電狂BUY戰」專區，首度搭配「滿千折兩百」的超殺優惠券，連續十天持續挑戰市場最低價。提供冬季必備的電暖器、除濕機、煮飯鍋、電水壺等高實用性家電。

家電 零食 電商

延伸閱讀

屋內配線電源線隨時注意更新 台南消防局6撇步防電氣火災

黃國昌指蘇治芬替麥寮光電專區圍事 挨告加重誹謗不起訴

12銀行擬設點高雄資管專區 金管會主委6日率團參訪

獨家／金管會彭金隆揪12家銀行挺高雄 願與財部再爭稅負

相關新聞

國泰航空規劃開航「香港-慕尼黑」 營運初期每周4班

國泰航空今天宣布，將於明年夏季首次開辦香港-慕尼黑航線，同時復航香港-布魯塞爾，為旅客提供往來香港與該兩個主要歐洲城市的...

夢幻紫鍵盤太美了！羅技POP ICON系列繽紛上市 撞色按鍵可自訂模式一按秒切換

想要替每天繁忙的工作帶來點繽紛活力，讓辦公桌來點不一樣的變化，就從隨時不離手的鍵盤、滑鼠下手！羅技Logitech推出全...

「超高顏值合照」掀熱議 秀智、朴寶劍為CELINE合體慶開幕

法國精品品牌CELINE日前於南韓首爾清潭洞開設全新旗艦店，坐擁七層樓總面積佔地890平方米（約270坪）。為歡慶開幕活...

頭獎抽「台積電股票」！萊爾富限量開賣「發財卡、福袋、福箱」最低百元起

距離2025年農曆春節僅剩下1個多月，超商「春節福袋」近期陸續登場，萊爾富自12月11日起首波限量推出「金蛇年發財卡」，...

全國電子「Life+全方位」淡水概念店嶄新開幕 家電、居家裝修一站購足 小家電1元起標

全國電子打破傳統3C家電模式，於淡海新市鎮嶄新打造「Life+全方位生活嶄新概念店」，首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延...

一顆2800元！全台最貴「國王派」開賣 限量200組

年末正是與親朋好友分享國王派的季節。甫於今年正式揭曉的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，包括C'EST C'EST 、B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。