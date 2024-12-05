Coupang酷澎在雙12開賣電器試買氣 持續滿千折200補貼
競逐台灣電商市場，美商Coupang 酷澎宣布，12月6日到12月15日祭出年末最大檔雙12活動「12.12年終盛典 」。看準年底尾牙贈禮與季節性家電需求上升，首次推出「家電狂BUY戰」專區，囊括廚房家電、美容家電以及季節性家電，種類齊全。雙12檔期也持續推動雙11的「滿千折兩百」補貼戰。
本次活動設有六大主題專區：「吃貨派對」、「廚房精選」、「紙品特惠」、「寶貝補貨日」、「居家個人清潔補囤貨」、「家電狂BUY戰」。活動期間，每人每天限使用一次優惠券，享受「滿千折兩百」的超值折扣。適用商品涵蓋飲料零食、保健品、衛生紙、家用清潔、個人清潔及廚房用品等上萬種精選好物。
先前不賣3C家電的Coupang 酷澎正式推出全新家電系列，首次推出「家電狂BUY戰」專區，首度搭配「滿千折兩百」的超殺優惠券，連續十天持續挑戰市場最低價。提供冬季必備的電暖器、除濕機、煮飯鍋、電水壺等高實用性家電。
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