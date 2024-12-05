博客來揭今年閱讀暢銷榜 心理勵志類稱霸、漫畫 IP 熱

博客來5日發表年度閱讀暢銷榜，心理勵志書籍大放異彩，《我可能錯了》勇奪總榜冠軍，並占據榜單前十名四席，「降低自我內耗」及「建立人際界線」儼然成為大眾應對壓力與情緒的解方。漫畫熱潮持續發威，《排球少年》入榜兩席成最大贏家。投資理財書則穩健登榜，展現讀者對財務知識的高度需求。

博客來「書評2.0」計畫有成，月評數激增2.6倍。「兒童日」活動業績飆升20%，漫畫類型業績連續四年雙位數增長，穩坐成長冠軍。童書與漫畫成為圖書銷售雙引擎，顯示年輕世代成為閱讀市場的重要推手。

博客來「書評2.0」改版亮眼，強化書評人分級與追蹤機制，月均書評數為去年同期的2.6倍、評鑑人數翻倍成長，成功打造優質閱讀社群。此次升級新增「書評人分級制度」與個人化成就表，提供全新頁面與流暢的瀏覽體驗，同時加入追蹤功能，讓讀者能即時接收APP推播，促進書評人與讀者的互動。今年有近萬位書評人貢獻3.26萬則書評，其中25位一年撰寫百則以上，量質兼備，已成為優質、友善的閱讀社群平台。

博客來「2024年度閱讀暢銷總榜TOP10」揭曉，心理勵志類，奪下四個席次最風光，由瑞典暢銷心靈書《我可能錯了》銷售更勝去年，摘下桂冠寶座，《蛤蟆先生去看心理師》《別對每件事都有反應》蟬聯暢銷榜，位居第4、5名；蔡康永的《你願意，人生就會值得》上市2個月衝至第7名，反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。

影視化推動漫畫IP熱潮，《排球少年》是最大贏家，兩個作品入榜前十名，系列作品銷量突破9萬冊，《排球少年！！10週年編年史》不僅奪得年度亞軍也是新書冠軍，魅力橫跨各世代。商業理財書穩健成長，《原子習慣》連續6年入榜奪得第三名，劉潤的《底層邏輯》不僅成功躋身年度暢銷榜TOP10，助其榮登華文作家榜榜首。翻譯作家則以漫畫作家稱霸，前十名中占據八席。

根據博客來2024年度圖書銷售統計，從全面照顧身心健康、中年議題引發共鳴、AI科技引領各領域出版題材創新，以及地緣政治書籍的熱銷，社群效應與諾貝爾獎推動文學作品重新進入大眾視野，再到童書則聚焦於「情緒認知」與「身體自主」，反映出當前讀者的關注方向。