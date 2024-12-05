頭獎抽「台積電股票」！萊爾富限量開賣「發財卡、福袋、福箱」最低百元起

距離2025年農曆春節僅剩下1個多月，超商「春節福袋」近期陸續登場，萊爾富自12月11日起首波限量推出「金蛇年發財卡」，還有與專門販售各式IP授權周邊的潮玩品牌楽玩多WAYTOFUN合作推出的限量「楽玩多WAYTOFUN福箱」、連續2年限量販售的中景科技E-books「2025 3C資訊超值福袋組」；第二波將於12月25日限量開賣「金蛇年福袋」。

萊爾富表示，今年發行的「金蛇年發財卡」、「金蛇年福袋」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「楽玩多WAYTOFUN福箱」，皆內含1張抽獎券，並享有雙重中獎機會，包含第一重的「立即刮大獎」，祭出多項萬元大獎好禮即刮即中；第二重的「序號抽台積電股票」（須註冊成為萊爾富正式會員），萊爾富更是開超商先例，以最低100元起，於指定日前登錄序號，就可抽頭獎「台積電股票」一張（頭獎名額3名），每次將抽1名頭獎幸運得主，消費者可於12月11日至2025年3月4日期間購買萊爾富指定的任一發財卡、福袋與福箱，並於2025年3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員並完成登錄序號，即享1次抽獎資格，每一序號愈早登錄、最高可獲得3次抽獎機會，但每一序號限中獎一次。

而萊爾富也規劃於2025年1月3日、2月3日、3月10日的下午3點在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播「台積電得獎者」抽獎儀式，更多詳情可上萊爾富活動官網查詢。

萊爾富今年首波開賣的「金蛇年發財卡」（全台限量25萬張，每張售價100元），以平價親民、輕巧的包裝形式取勝，設計了3種隨機商品、1組第1重立即刮大獎與第2重序號抽台積電股票；「金蛇年發財卡」刮出的隨機商品還可跨店兌換、分批換（商品兌換期限須於2025年3月25日前完成兌換），消費者還可將發財卡的兌換條碼掃入Hi-Life VIP APP內使用，12月11日起將在全台萊爾富門市登場。

另一款與專門販售各式IP授權周邊的潮玩品牌楽玩多WAYTOFUN合作推出的「楽玩多WAYTOFUN福箱」（全台限量6,000箱，每箱售價799元），一次收錄4款獨家IP授權的隨機商品，包含史努比、迪士尼及美劇和日本動漫角色IP。福箱內有5種隨機組合，內容物價值約1,100元至1,500元以上，還有1張萊爾富抽獎券，與指定的發財卡、福袋同享超值大獎的驚喜，以及1張加碼的楽玩多WAYTOFUN抽獎序號卡，消費者可於12月11日至2025年3月11日期間加入楽玩多WAYTOFUN會員，至指定活動頁面登入序號，還有機會抽由楽玩多WAYTOFUN提供單件市值約17,580元的頭獎「SONY PS5光碟版主機」（共抽2名）與單件市值約2,500元的貳獎「70cm超大維尼玩偶」（抽50名），詳細抽獎辦法可詳閱抽獎券上資訊或至楽玩多WAYTOFUN官網查詢。

萊爾富連續2年販售中景科技E-books的「2025 3C資訊超值福袋組」（全台限量2,000組，每組售價799元），共有4種商品組合，內容物價值約1,588元至1,797元，每種組合內含3款隨機商品，如無線藍牙耳機、行動電源、三合一充電線、旅充、實用生活用品，以及1張萊爾富抽獎券，與指定的發財卡、福袋同享超值大獎的驚喜。

金蛇年福袋（全台限量8萬3千袋，每袋售價200元），內含萊爾富抽獎券一張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括休閒零嘴、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達234元的隨機商品。每張抽獎券內享有雙重中獎機會，萊爾富祭出獎項總獎值高達逾400萬元，第一重立即抽大獎：特獎祭出市值10萬元的高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅（波爾多紅，共2名）、壹獎iPhone16 128GB（不挑色，共5名）、貳獎LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機寵物功能增加版（1名）、參獎PS5 Slim 光碟版主機新款薄型主機（1名）、肆獎Dyson Airstrait HT01二合一吹風直髮器（不挑色，1名） 、伍獎君悅酒店－雙自助餐通用平日午餐雙人券（共10名）、陸獎Hi-Life商品卡1,000元（共50名）與超過12,000個驚喜隨袋禮，以及與怡和餐飲集團旗下雙品牌「肯德基」與「必勝客」異業合作的專屬優惠代碼等多元豐富獎品；第二重序號抽台積電股票，消費者可於2025年3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員並完成登錄序號，即享1次抽獎資格。