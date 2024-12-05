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全國電子「Life+全方位」淡水概念店嶄新開幕 家電、居家裝修一站購足 小家電1元起標
全國電子打破傳統3C家電模式，於淡海新市鎮嶄新打造「Life+全方位生活嶄新概念店」，首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域，從全室裝潢家飾窗簾、廚衛設備、地板到油漆選擇，一應俱全，還有超酷的電動腳踏車、充電樁等，集結3C家電、居家生活全方位需求，打造升級版讓消費者一站一次購足的「揪感心」服務。
全新店型引入獨特的「店中店」模式，首次合作大成鋼隆美家居，現場設計師進駐，提供專業場勘丈量與全室裝潢服務，不只窗簾，連系統櫃、廚具櫃都可以一次搞定。此外，櫻花SAKURA實演店也搶先進駐，瓦斯爐、抽油煙機、熱水器，連洗碗機都有展售，邀請民眾現場直接體驗櫻花廚衛商品。
全國電子更率先引進MSI電動車家用充電樁設備，為全台唯一販售的零售通路。另外還有Acer電動自行車，以及富銘地板、虹牌油漆、IRIS OHYAMA、凱撒衛浴、德泰彈簧床等多家知名品牌一同進駐。
慶祝淡水店盛大開幕，即日起至12月9日推出連續5天全館家電9折優惠，每日前100名排隊顧客可獲贈白蘭氏養生品作為見面禮。即日起至12月31日，居家裝修再享全面9折起優惠。本週末12月7、8日的下午2點與7點，店鋪現場更將舉行限量豪禮拍賣，空氣清淨機、電風扇等多樣實用小家電商品1元起標，並推出家電舊換新活動，全館消費滿1,000元還可參加抽獎，有機會抽中頭獎50吋4K電視。
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