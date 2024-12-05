全國電子「Life+全方位」淡水概念店嶄新開幕 家電、居家裝修一站購足 小家電1元起標

全國電子打破傳統3C家電模式，於淡海新市鎮嶄新打造「Life+全方位生活嶄新概念店」，首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域，從全室裝潢家飾窗簾、廚衛設備、地板到油漆選擇，一應俱全，還有超酷的電動腳踏車、充電樁等，集結3C家電、居家生活全方位需求，打造升級版讓消費者一站一次購足的「揪感心」服務。

全新店型引入獨特的「店中店」模式，首次合作大成鋼隆美家居，現場設計師進駐，提供專業場勘丈量與全室裝潢服務，不只窗簾，連系統櫃、廚具櫃都可以一次搞定。此外，櫻花SAKURA實演店也搶先進駐，瓦斯爐、抽油煙機、熱水器，連洗碗機都有展售，邀請民眾現場直接體驗櫻花廚衛商品。

全國電子更率先引進MSI電動車家用充電樁設備，為全台唯一販售的零售通路。另外還有Acer電動自行車，以及富銘地板、虹牌油漆、IRIS OHYAMA、凱撒衛浴、德泰彈簧床等多家知名品牌一同進駐。