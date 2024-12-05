快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

聽新聞
0:00 / 0:00

全國電子「Life+全方位」淡水概念店嶄新開幕 家電、居家裝修一站購足 小家電1元起標

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子淡水店Life+全方位生活嶄新概念店嶄新開幕。記者黃筱晴／攝影
全國電子淡水店Life+全方位生活嶄新概念店嶄新開幕。記者黃筱晴／攝影

全國電子打破傳統3C家電模式，於淡海新市鎮嶄新打造「Life+全方位生活嶄新概念店」，首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域，從全室裝潢家飾窗簾、廚衛設備、地板到油漆選擇，一應俱全，還有超酷的電動腳踏車、充電樁等，集結3C家電、居家生活全方位需求，打造升級版讓消費者一站一次購足的「揪感心」服務。

全新店型引入獨特的「店中店」模式，首次合作大成鋼隆美家居，現場設計師進駐，提供專業場勘丈量與全室裝潢服務，不只窗簾，連系統櫃、廚具櫃都可以一次搞定。此外，櫻花SAKURA實演店也搶先進駐，瓦斯爐、抽油煙機、熱水器，連洗碗機都有展售，邀請民眾現場直接體驗櫻花廚衛商品。

全國電子更率先引進MSI電動車家用充電樁設備，為全台唯一販售的零售通路。另外還有Acer電動自行車，以及富銘地板、虹牌油漆、IRIS OHYAMA、凱撒衛浴、德泰彈簧床等多家知名品牌一同進駐。

慶祝淡水店盛大開幕，即日起至12月9日推出連續5天全館家電9折優惠，每日前100名排隊顧客可獲贈白蘭氏養生品作為見面禮。即日起至12月31日，居家裝修再享全面9折起優惠。本週末12月7、8日的下午2點與7點，店鋪現場更將舉行限量豪禮拍賣，空氣清淨機、電風扇等多樣實用小家電商品1元起標，並推出家電舊換新活動，全館消費滿1,000元還可參加抽獎，有機會抽中頭獎50吋4K電視。

全國電子引進虹牌油漆店中店，設置2台調色機可以直接客製調製出上萬種色彩，提供完整的居家生活解決方案。記者黃筱晴／攝影
全國電子引進虹牌油漆店中店，設置2台調色機可以直接客製調製出上萬種色彩，提供完整的居家生活解決方案。記者黃筱晴／攝影
全國電子首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域。記者黃筱晴／攝影
全國電子首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域。記者黃筱晴／攝影
全國電子淡水店Life+全方位生活嶄新概念店嶄新開幕。圖／全國電子提供
全國電子淡水店Life+全方位生活嶄新概念店嶄新開幕。圖／全國電子提供
全國電子首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域。圖／全國電子提供
全國電子首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延伸至家電以外的多元領域。圖／全國電子提供
全國電子更率先引進MSI電動車家用充電樁設備，為全台唯一販售的零售通路。記者黃筱晴／攝影
全國電子更率先引進MSI電動車家用充電樁設備，為全台唯一販售的零售通路。記者黃筱晴／攝影
全國電子淡水門市首次合作駐進大成鋼隆美家居品牌，所有裝修需求都可以透過駐點設計師協助丈量和場勘，打造理想空間規劃。記者黃筱晴／攝影
全國電子淡水門市首次合作駐進大成鋼隆美家居品牌，所有裝修需求都可以透過駐點設計師協助丈量和場勘，打造理想空間規劃。記者黃筱晴／攝影
全國電子引進日系生活品牌IRIS OHYAMA，滿足居家收納需求。記者黃筱晴／攝影
全國電子引進日系生活品牌IRIS OHYAMA，滿足居家收納需求。記者黃筱晴／攝影

品牌 櫻花 電動自行車

延伸閱讀

櫻花法說會／明年成長動能穩健 積極推進智能基地投資

櫻花推進智能基地投資

金寶法說會／衝刺AI伺服器儲能與充電樁 明年第一季淡季不淡

新北電動汽車充電智能平台 12月試營運5折優惠

相關新聞

頭獎抽「台積電股票」！萊爾富限量開賣「發財卡、福袋、福箱」最低百元起

距離2025年農曆春節僅剩下1個多月，超商「春節福袋」近期陸續登場，萊爾富自12月11日起首波限量推出「金蛇年發財卡」，...

全國電子「Life+全方位」淡水概念店嶄新開幕 家電、居家裝修一站購足 小家電1元起標

全國電子打破傳統3C家電模式，於淡海新市鎮嶄新打造「Life+全方位生活嶄新概念店」，首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延...

一顆2800元！全台最貴「國王派」開賣 限量200組

年末正是與親朋好友分享國王派的季節。甫於今年正式揭曉的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，包括C'EST C'EST 、B...

蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」電動牙刷、5G手機限時下殺12元起

根據Google調查 ，台灣消費者對於節慶後的購物熱潮不斷延燒，至雙11購物節開跑後，緊接黑五、網購星期一、雙12等節慶...

Bottega for Bottegas第四篇章 致敬義大利工匠精神

大量化生產是現代生活便利的起點，然悠久歷史的工藝同樣是品味生活的基礎。Bottega Veneta近日發表了第四年的「B...

3D造型＋濃郁起司醬！ 達美樂「火山披薩」限時半價回歸

隨著歲末年終到來，連鎖披薩「達美樂」繼今年初限時推出「起司火山披薩」後，自即日起再度回歸推出「起司火山披薩」，並享外帶半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。