一顆2800元！全台最貴「國王派」開賣 限量200組

年末正是與親朋好友分享國王派的季節。甫於今年正式揭曉的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，包括C'EST C'EST 、Boulangerie Dix Ans十年麵包等8強店家，現已全面開放預訂。另外米其林一星餐廳「A」，此次也與冠軍何柏達聯名，攜手推出「聯名冠軍國王派」，每盒要價2,800元，乃是A首度推出國王派，也成為「全台最貴國王派」。

法國文化當中，每年1月6日主顯節會共同分享「國王派」，派中藏有小瓷偶，吃到小瓷偶者，可獲得一整年好運。因此每逢年末時節，許多烘焙業者也會紛紛推出應景的國王派。連辦5屆的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，今年共計有C'EST C'EST、Boulangerie Dix Ans十年麵包、胖菓子、台南遠東香格里拉、聖保羅烘焙花園、吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE、河馬先生甜點烘焙坊、彼得潘烘焙坊等業者入選8強名單，最終由河馬先生甜點烘焙坊拿下冠軍，各家產品也各有不同特色，目前均已開放預訂。除此之外，各店家在賽事中也發揮創意，推出一系列呼應比賽主題的「千層蛋塔」與多種麵包，包括有柚香芒果聖多諾黑千層蛋塔、栗子蘑菇蛋撻等不同口味，同樣也同步開賣。