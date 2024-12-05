快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

聽新聞
0:00 / 0:00

一顆2800元！全台最貴「國王派」開賣 限量200組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
各家打造的創意千層蛋塔，目前均已同步開賣。圖／德麥提供
各家打造的創意千層蛋塔，目前均已同步開賣。圖／德麥提供

年末正是與親朋好友分享國王派的季節。甫於今年正式揭曉的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，包括C'EST C'EST 、Boulangerie Dix Ans十年麵包等8強店家，現已全面開放預訂。另外米其林一星餐廳「A」，此次也與冠軍何柏達聯名，攜手推出「聯名冠軍國王派」，每盒要價2,800元，乃是A首度推出國王派，也成為「全台最貴國王派」。

法國文化當中，每年1月6日主顯節會共同分享「國王派」，派中藏有小瓷偶，吃到小瓷偶者，可獲得一整年好運。因此每逢年末時節，許多烘焙業者也會紛紛推出應景的國王派。連辦5屆的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，今年共計有C'EST C'EST、Boulangerie Dix Ans十年麵包、胖菓子、台南遠東香格里拉、聖保羅烘焙花園、吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE、河馬先生甜點烘焙坊、彼得潘烘焙坊等業者入選8強名單，最終由河馬先生甜點烘焙坊拿下冠軍，各家產品也各有不同特色，目前均已開放預訂。除此之外，各店家在賽事中也發揮創意，推出一系列呼應比賽主題的「千層蛋塔」與多種麵包，包括有柚香芒果聖多諾黑千層蛋塔、栗子蘑菇蛋撻等不同口味，同樣也同步開賣。

「A」今年攜手冠軍得主「河馬先生甜點烘焙坊」，合作開發「聯名冠軍國王派」，以冠軍烘焙師何柏達的配方為基礎進行細節變化，每盒2,800元，限量200組，堪稱全台最貴國王派。此外，即日起至1月4日，凡在「A」訂位用餐，就能搶先品嚐「冠軍國王派」，每個餐期將送出3組獨家幸運瓷偶，獲獎貴賓將可獲得法國精品級AOP產區「LESCURE萊思克奶油組」。

「河馬先生甜點烘焙坊」參與賽事的傳統國王派、創意千層蛋塔、經典可頌與創意丹麥等作品已開始販售。圖／德麥提供
「河馬先生甜點烘焙坊」參與賽事的傳統國王派、創意千層蛋塔、經典可頌與創意丹麥等作品已開始販售。圖／德麥提供
星級餐廳「A」聯名德麥國王派冠軍，推出「聯名冠軍國王派」。圖／A提供
星級餐廳「A」聯名德麥國王派冠軍，推出「聯名冠軍國王派」。圖／A提供

河馬 法國 烘焙

延伸閱讀

ROSÉ 首爾快閃店限時7天開幕了！限量TShirt、鑰匙圈與專輯統統買得到

「將竭盡全力到最後一秒」危機不斷 馬克宏仍拒辭總統

法國憲法49.3「責任承諾」 政府可繞過國會表決

62年首見！法國會聯手通過不信任動議 巴尼耶成史上任期最短總理

相關新聞

頭獎抽「台積電股票」！萊爾富限量開賣「發財卡、福袋、福箱」最低百元起

距離2025年農曆春節僅剩下1個多月，超商「春節福袋」近期陸續登場，萊爾富自12月11日起首波限量推出「金蛇年發財卡」，...

全國電子「Life+全方位」淡水概念店嶄新開幕 家電、居家裝修一站購足 小家電1元起標

全國電子打破傳統3C家電模式，於淡海新市鎮嶄新打造「Life+全方位生活嶄新概念店」，首度跨域聯手多家知名品牌，將服務延...

一顆2800元！全台最貴「國王派」開賣 限量200組

年末正是與親朋好友分享國王派的季節。甫於今年正式揭曉的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，包括C'EST C'EST 、B...

蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」電動牙刷、5G手機限時下殺12元起

根據Google調查 ，台灣消費者對於節慶後的購物熱潮不斷延燒，至雙11購物節開跑後，緊接黑五、網購星期一、雙12等節慶...

Bottega for Bottegas第四篇章 致敬義大利工匠精神

大量化生產是現代生活便利的起點，然悠久歷史的工藝同樣是品味生活的基礎。Bottega Veneta近日發表了第四年的「B...

3D造型＋濃郁起司醬！ 達美樂「火山披薩」限時半價回歸

隨著歲末年終到來，連鎖披薩「達美樂」繼今年初限時推出「起司火山披薩」後，自即日起再度回歸推出「起司火山披薩」，並享外帶半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。