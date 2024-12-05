蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」電動牙刷、5G手機限時下殺12元起

根據Google調查 ，台灣消費者對於節慶後的購物熱潮不斷延燒，至雙11購物節開跑後，緊接黑五、網購星期一、雙12等節慶串成消費不間斷的購物季，顯見網購市場的巨大商機。隨著蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」暖身開跑至今已吸引破300萬人次造訪活動頁，目標挑戰12月12日當天買氣較平日彈跳5倍，而本次攜手TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse灑千萬美食優惠，更是吸引近150萬人次遊玩年終大禮包遊戲抽獎，至今已送出總價值超過400萬的美食優惠。

為回饋用戶全年的支持，蝦皮購物年末優惠火力全開，加碼再祭三波優惠，精選年度熱銷商品限時下殺12元起、尾牙送禮家電用券下單最高現省5,000元、超過25間銀行祭出最高25%回饋，國泰世華蝦皮購物聯名卡卡友更享最高回饋30%蝦幣，消費滿額疊用國泰專屬優惠券加碼享商城88折。

蝦皮購物觀察雙12暖身期間，站上熱銷商品除了衛生紙、濕紙巾、保健食品等日常消耗品外，美髮家電、空氣清淨機、吸塵器、手機等高單價3C家電買氣也明顯彈跳超過2成，顯現年末將近，消費者除了補貨日用品外，也開始為尾牙、聚會送禮提前準備。為讓用戶送禮、自用都能輕鬆出手，蝦皮購物集結家電、日用品、美妝保養、保健品等站上全年熱銷商品限時祭出最低12元起瘋搶價，再加碼精選尾牙送禮家電最低3折起，疊加88折商城優惠券最高現省5,000元。

12月12日當天凌晨0點蝦皮購物「歲末乾蝦」專區網羅多樣年度夯品祭瘋搶價，包括MIHONG米鴻生醫 益生菌酵素30包、理膚寶水B5全面修復凝乳、New Balance復古鞋 BB100、德國百靈Oral-B動感潔柔電動牙刷、vivo Y38（8GB／256GB）等通通獻上限時限量驚爆價12元。

此外，12月12日還有眾多限時優惠，包括Dyson airstrait™ 二合一吹風直髮器HT01普魯士藍原價20,900元，疊加88折優惠價只要13,112元；Dyson Purifier Big+Quiet BP03強效極靜除甲醛空氣清淨機疊加88折券後價21,032元；SevenStar七星級首席之座Plus按摩椅SC-396券後優惠價下殺6折，現省破萬元。用券下單LG樂金WashTower AI智控洗乾衣機，不僅現省5千元，使用國泰蝦皮聯名卡分期最高可享破萬蝦幣回饋。