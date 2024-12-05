高雄餐飲強勢品牌「鄧師傅」推精緻年菜 市場反應熱烈

高雄餐飲強勢品牌鄧師傅推精緻年菜，由於只要復熱就可馬上享用美味，成為小家庭圍爐福音，市場反應十分熱烈。

鄧師傅功夫菜執行長鄧至佑表示，隨著「小家庭」成為現代社會的主流家庭模式，年節圍爐的型態隨之改變。越來越多家庭選擇提前預購冷凍年菜，不僅減輕備餐負擔，更能確保年節佳餚一應俱全。「囤貨」冷凍年菜的趨勢，讓團圓飯能輕鬆上桌，既方便又美味。

這股新風潮下，不少品牌紛紛推出針對小家庭需求的年菜商品，以多樣化、自選化的菜色滿足現代消費者的需求。值得一提的是，今年鄧師傅功夫菜再度推陳出新，不僅延續傳統年菜套組的經典口碑，更推出了全新「熱炒吧」系列商品，專為個人及小家庭設計，菜色自由搭配，讓每個家庭都能打造屬於自己的年夜飯風味。

鄧至佑表示，自1984年創立以來，鄧師傅功夫菜始終堅守「用心做菜，得客人意才是真功夫」的品牌信念。今年的年菜產品涵蓋豐富多樣的選擇，從傳統的圍爐盛宴到適合現代家庭的自選年菜組合，鄧師傅以其獨特的中式功夫料理，為每個團圓時刻增添了濃濃的人情味與年節氛圍。

今年鄧師傅主推的傳統年菜「富貴豪華組」融合了多道經典佳餚，每一道菜色都象徵著美好的年節寓意與家人團聚的溫馨氛圍。其中，「鮑魚烏參佛跳牆」精選頂級鮑魚、烏參、干貝等食材，搭配老母雞湯慢火燉煮，湯頭鮮美，象徵圍爐團圓。特別附贈的台灣製不銹鋼鍋具，在品味年味的同時，也為環保盡一分心力；「花膠虎掌燴干貝」膠質豐富，滋補養生，是健康與美味兼具的佳選；「大四喜」（瑤柱獅子頭）選用了上等豬絞肉與北海道干貝經繁複手工製作而成，滋味豐富且充滿層次感。

此外，「蒜子龍虎斑」選用台灣飼養的龍虎斑，魚肉細緻，搭配香濃醬汁煨煮至收汁，象徵年年有餘的美好祝福；「富貴雙方」則以蜜汁金華火腿搭配酥脆豆腐皮，甜鹹交融，展現雙重福氣與圓滿團圓；「玫瑰油雞」以埔里真情玫瑰酒精心製作，雞肉細嫩入味，酒香四溢，呈現出帶有台灣特色的港式風情。最後，以清甜不膩的「桂圓紅棗燉銀耳」作為圍爐宴的完美結尾，為團圓時刻增添甜蜜與幸福滋味。

延續去年熱銷佳績，「蔬喜個人饗宴組」今年再次回歸，讓蔬食者也能與家人共享年夜飯。菜色涵蓋「臻品佛跳牆」、「四喜烤麩」、「翡翠雪餘娃娃菜」等，健康美味，豐盛圓滿，體現對家人關懷與年節團圓的真摯情感。

鄧師傅今年提供了「到店熱取組」服務，民眾在除夕或年初二回娘家時，可選擇直接到店取餐（限中正、青年、美術館門市），帶回熱騰騰的年菜與家人分享。

因應2025閏年的到來，鄧師傅功夫菜特別推出了「閏年豬腳麵線禮盒」，傳承嫁女為父母添福添壽的傳統習俗。禮盒內的豬腳麵線以經典製法製作，象徵祈福增壽、健康勇健，讓長者在閏年中補回那些被偷走的歲月，也為年節增添濃厚的節慶意義與溫馨情感。

即日起至12月27日，消費滿3,600元免運費，滿6,000元折抵300元，每滿2,000元額外折抵100元，折抵無上限，輕鬆備妥年菜，享受團圓時光。