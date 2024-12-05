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Bottega for Bottegas第四篇章 致敬義大利工匠精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta發表了2024年的「Bottega for Bottegas」企劃，邀請六間威尼斯與鄰近地區的小型工坊共襄盛舉。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
Bottega Veneta發表了2024年的「Bottega for Bottegas」企劃，邀請六間威尼斯與鄰近地區的小型工坊共襄盛舉。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

大量化生產是現代生活便利的起點，然悠久歷史的工藝同樣是品味生活的基礎。Bottega Veneta近日發表了第四年的「Bottega for Bottegas」企劃，邀請六間威尼斯與鄰近地區的小型工坊共襄盛舉，透過木製拼圖、紙牌、花器、鑄造雕塑、玻璃創作精品，與Bottega Veneta一同讓人重新領略工藝的曼妙美好。

企劃名稱之所以名為Bottega for Bottegas，因為Bottega Veneta的品牌名稱原意即為「威尼托的創意工坊」、其中Bottega即為工坊之意，因此該企劃的第一個Bottega指涉了品牌、第二則為「工坊」（們），該企劃原是在疫情期間於2021年聖誕節問世，並已然成為Bottega Veneta每年12月聖誕期間的特殊企劃。

六間工坊的創立年代自1868至2017年不等，同時展現了傳統與多樣性。其中Signor Blum的木製拼圖重現了威尼斯的特色建築、動物、飛禽，同時每塊拼圖皆經歷人手繪製、裁切與上色等多道工序；威尼斯現存唯一鑄造工坊的Fonderia Artistica Valese則打造出象徵威尼斯的翼獅和貢多拉船頭裝飾，象徵意味鮮明，並展現了結構與建築之美。2017年創立品牌，但以延續Murano島百年傳統工藝的Wave Murano Glass則不小覷，專擅於打造各種器皿、燈具、玻璃製品，先前也曾為Bottega Veneta的走秀秀場打造出大型仙人掌裝置；而如果喜愛牌卡、撲克牌、塔羅牌，1868年創立的Modiano則是箇中好手，2023年時也曾與Bottega Veneta推出聯名牌卡套組，今年則為二度亮相。

六組工藝品將陸續出現在品牌網站、宣傳廣告、報章雜誌和店內櫥窗展示，台灣市場並無提供販售，但可前往Bottega Veneta官方網站進一步欣賞，感受源自義大利，以玻璃、紙材、雕塑、木製創造的手工藝之美。

Bottega Veneta發表了2024年的「Bottega for Bottegas」企劃，邀請六間威尼斯或鄰近地區的小型工坊、共襄盛舉。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
Bottega Veneta發表了2024年的「Bottega for Bottegas」企劃，邀請六間威尼斯或鄰近地區的小型工坊、共襄盛舉。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
象徵威尼斯的翼獅與貢多拉船頭裝飾，出自Fonderia Artistica Valese鑄造工坊。圖／Bottega Veneta提供
象徵威尼斯的翼獅與貢多拉船頭裝飾，出自Fonderia Artistica Valese鑄造工坊。圖／Bottega Veneta提供
1994年創立的Laguna~B，常以實驗性手法、設計形式，呈現新一代玻璃器皿的可能。圖／Bottega Veneta提供
1994年創立的Laguna~B，常以實驗性手法、設計形式，呈現新一代玻璃器皿的可能。圖／Bottega Veneta提供
1868年創立的Modiano專門生產各式牌卡如撲克牌、塔羅牌。圖／Bottega Veneta提供
1868年創立的Modiano專門生產各式牌卡如撲克牌、塔羅牌。圖／Bottega Veneta提供
Signor Blum的木製立體拼圖呈現了威尼斯的特色建築與文化，兼具了裝飾與趣味性。圖／Bottega Veneta提供
Signor Blum的木製立體拼圖呈現了威尼斯的特色建築與文化，兼具了裝飾與趣味性。圖／Bottega Veneta提供

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