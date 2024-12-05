農曆年菜商機 王品、漢來美食估年增約2成

時序進入年底，明年農曆年菜商機已啟動，儘管長假達9天，可能受出國效應排擠，王品集團仍預估，熱年菜組合營收可望成長1到2成；漢來美食外帶年菜銷售數量也將成長，冷凍宅配年菜營收估成長近2成。

農曆年菜商機啟動，吸引飯店業與餐飲集團搶攻市場需求，儘管這次農曆春節連假長達9天，不少人選擇海外出遊，恐排擠年菜圍爐商機，王品仍看好，今年推出熱年菜組合約有3500套，估計較去年同期營收成長1到2成，總額估達新台幣2000萬元。

王品集團表示，旗下4個中餐品牌推出熱年菜組合，可在2025年1月28日除夕當天現取；根據內政部最新統計，今年10月全台每戶平均人數為2.48人，顯示現在家庭人口組成越來越少，王品中餐品牌也準備單品、小套組年菜。

針對明年外帶年菜的商機，漢來美食指出，因為南港宴會廳加入，所以增加200套，南北3館共將銷售1200套，數量較去年成長2成，高雄館價格則調漲10%，整體營收估計為1350萬元。

冷凍宅配年菜方面，漢來美食認為，今年較去年差異不大，約近1萬盒，銷量小幅增加6%左右，營收估達1000萬元，年成長近2成。