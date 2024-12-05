3D造型＋濃郁起司醬！ 達美樂「火山披薩」限時半價回歸

隨著歲末年終到來，連鎖披薩「達美樂」繼今年初限時推出「起司火山披薩」後，自即日起再度回歸推出「起司火山披薩」，並享外帶半價、外送買大送小等優惠。12月12日當天，也將免費送出100份起司火山披薩，讓民眾免費試吃；活動期間完成任務，還有機會贏得達美樂聖誕派對。

達美樂所推出的「起司火山披薩」，採用獨特的3D立體火山造型，搭配濃郁的巧達起司，帶來視覺與味覺的雙重滿足。達美樂也推薦將披薩、不同副食餐點沾取巧達起司熔岩醬的創意吃法，感受起司火山披薩的獨特樂趣。每個口味的披薩均可加價升級成火山比薩（黃金系列除外），價格為原口味加價140元，單點並可享外帶半價、外送買大送小、買巨無霸送大等優惠，自即日起正式開賣。此外，還有「起司火山披薩限定組合餐」，內含起司火山大披薩1個（經典或招牌系列口味）、蝴蝶酥8個、紫薯地瓜球1份與大可樂，每套799元。「聖誕跨年主打派對組合餐」則有起司火山大披薩1個（經典或招牌系列口味）、大披薩1個，還有青花椒雞、鱈魚星星、大可樂各1，每套1,199元。