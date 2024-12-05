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「鐵道模型夢想樂園」7日北車登場 沈浸式展區限時2天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」，12月7日及12月8日上午10時至晚間6時，於台北車站1樓大廳登場。圖／台鐵提供
台鐵公司攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」，12月7日及12月8日上午10時至晚間6時，於台北車站1樓大廳登場。圖／台鐵提供

台鐵公司攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」，12月7日及12月8日上午10時至晚間6時，於台北車站1樓大廳登場，並限量販售2短EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套9500元，限量100套。

台鐵表示，此次鐵道模型站以「鐵道模型夢想樂園」為主題，活動首日12月7日上午10時於台北車站開幕，10時30分台鐵夢工廠展區限量販售2款EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛售價1萬800元，展場每套特價9500元，限量100套，紅線款及綠線款各50套，各款每人限購乙套。

活動現場也規畫多區體驗活動、台鐵夢工廠鐵路商品販售區及舞台活動，包含「KATO展區」、「鐵道模型運轉體驗區」、「場景模型區」、「免費場景模型DIY區」、「阿立圓山模型區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場」鐵路商品販售區等，打造沉浸式參觀及體驗空間。

台鐵表示，「KATO展區」為日本KATO公司展示精緻的列車模型，包含本次的重頭戲EMU3000型精密模型，可透過影片與實體模型，深入了解鐵道模型的專業技術與獨家工藝。

「鐵道模型運轉體驗區」現場設置可操作的鐵道模型軌道，可親自操控列車行駛，模擬真實鐵路情境；「場景模型區」展示由KATO公司打造的迷你鐵道場景模型，讓參觀者彷彿置身真實鐵路世界。

「免費場景模型DIY區」提供民眾免費製作5分鐘簡易鐵道模型場景的機會，每人限定1次；「阿立圓山模型區」為從小就在北淡線圓山站旁成長的阿立，在20幾年前跟同好們一起組織鐵道模型俱樂部，進而成為圓山在地特色的鐵道模型據點，俱樂部同好則將回到台北車站舉辦停駛許久的「鐵道模型運轉活動」，每次運轉20分鐘。

另外，「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」展出台灣學生赴日參賽的得獎作品；「台鐵夢工場」鐵路商品販售區，則銷售多款台鐵文創商品及EMU3000系列商品。

台鐵公司攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」，12月7日及12月8日上午10時至晚間6時，於台北車站1樓大廳登場。圖／台鐵提供
台鐵公司攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」，12月7日及12月8日上午10時至晚間6時，於台北車站1樓大廳登場。圖／台鐵提供
台鐵公司深耕鐵道文史典藏及推廣文創商品，攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」。圖／台鐵提供
台鐵公司深耕鐵道文史典藏及推廣文創商品，攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」。圖／台鐵提供
台鐵公司攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」，並限量販售2短EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套9500元，限量100套。圖／台鐵提供
台鐵公司攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」，並限量販售2短EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套9500元，限量100套。圖／台鐵提供
台鐵公司深耕鐵道文史典藏及推廣文創商品，攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」。圖／台鐵提供
台鐵公司深耕鐵道文史典藏及推廣文創商品，攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，舉辦「鐵道模型夢想樂園」。圖／台鐵提供

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