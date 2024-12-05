邁入超高齡社會！樂活旅客重視4件事 逾5成選綠色行程
根據國家發展委員會推估，台灣下個月即將進入「超高齡社會」，樂活旅遊將以多元模式發展，根據雄獅旅遊最新的樂活旅遊調查指出，旅客出遊首重住宿品質優良，其次依序為CP值高、餐食美味、行程豐富；另也發現逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程，顯示旅遊體驗趨勢朝ESG永續發展、多日遊程、深度體驗等方向發展。
雄獅旅遊與台灣樂活永續協會攜手合作，今舉辦「2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會」分享樂活旅遊關鍵數據、未來趨勢，及推出以健康、渡假、學習與友伴為主軸的創新特色行程。
台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅推出的大人囝仔遊程，迄今超過15萬人參與，顯示市場對樂活旅遊的高度需求與發展潛力；企業在規畫員工旅行或活動時，也愈來愈注重選擇友善環境、負責任的旅行方式。
黃信川說，協會將2025年定義為「樂活旅遊年」，推廣結合綠色概念的樂活旅遊新玩法，透過集結上百位會員力量，共同規畫低碳慢活的遊程，實踐綠色永續理念，盼透過此次推廣，引領樂活旅遊的新風潮。
根據2025樂活旅遊調查顯示，旅客出遊首重住宿品質優良，其次依序為CP值高、餐食美味、行程豐富；消費者最喜歡參與的體驗活動，第一名為品嚐當地美食，體驗當地文化和放鬆休閒各居第2、3名；2024年旅客最愛的目的地，以花東、中部及南部為最熱門選擇。
在消費者期待的旅遊型態方面，2日以上旅遊天數比率較2018年大幅成長9成，顯示旅遊類型逐步轉變；隨著環保意識抬升，逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程。整體調查發現，旅遊體驗趨勢將朝向ESG永續發展、多日遊程、深度體驗、精緻餐宿等方向發展。
雄獅旅遊表示，目前除以聯合國永續發展目標（SDGs）為方向推出創新樂活旅遊行程，包含以高山農場、森林步道或品嚐產地餐桌為主題的「為健康旅行」、入住高品質飯店的「為度假旅行」、以手作及學習在地生活文化的「為學習旅行」、與好友共同參與的「為友伴旅行」等旅行主題外，也籌備依照大人囝仔規格打造的國外版行程，預計12月底正式啟售。
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